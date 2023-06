Skateparks in Duisburg – vom Rheinpark bis zur Indoor-Halle

Duisburg. Wo finden Skater und BMX-Biker in Duisburg Skateparks, in denen sie sich austoben können? Eine Übersicht vom Rheinpark bis zum Skateboard-Verein.

Skatepark im Rheinpark in Duisburg-Hochfeld

Die Skateanlage im Rheinpark in Hochfeld (Liebigstraße 70, 47053 Duisburg) ist das Aushängeschild der Duisburger Szene. Der mit Abstand größte Skatepark der Stadt bietet die Hindernisse und Rampen, die Skaterinnen und Skater „Curbs“, „Rails“, „Banks“, Pyramiden, „Quarterpipes“ und offenen Pool nennen. Egal ob mit City-Roller, Skateboard oder BMX – hier kommen alle in Bewegung. Das findet auch ein Nutzer, der die Anlage auf dem Szeneportal skatemap.de so bewertet: „Der Park ist ein Traum, man hat dort optimale Bedingungen um alles anzuskaten.“

Luka Hamacher vom 2020 gegründeten Skateboard-Verein Duisburg meint: „Dort kann man aus Skateboarder-Perspektive alles machen, was der Sport hergibt.“ Der Park ist in seiner Einschätzung nach aber eher für Fortgeschrittene geeignet.

Der Skatepark im Rheinpark in Duisburg-Hochfeld ist meist gut besucht, wenn es nicht regnet. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Landschaftspark Duisburg-Nord

Für den Skatepark im Landschaftspark-Nord (Meiderich, Emscherstraße, 47137 Duisburg) ist das Nutzer-Urteil auf dem Skaterportal dagegen nur: „klein aber fein“. Das bestätigt auch Luka Hamacher: „Ein richtig designter und konzipierter Park ist es nicht wirklich, mehr eine Zusammenstellung von Obstacles (Hindernisse, d. Red.) in einer Industriebrache.“

Innenstadt, am Hauptbahnhof

Dann sind da auch noch die vereinzelten Rampen auf dem Portsmouthplatz am Eingang der Innenstadt. Über der A59, an der Mercatorstraße trifft man hier ab und zu auch Skater, vor allem jüngere. „Die Hindernisse stehen für richtiges Skaten viel zu nah beieinander“, kritisiert Hamacher. „Das ist gut gemeint, aber nicht gut gemacht.“

Die kleine Skateranlage am Portsmouthplatz vor der Innenstadt (Archivbild). Foto: Uwe Koeppen, Stadt Duisburg/AMT 13 / Stadt Duisburg

Weitere kleinere Skateanlagen in Baerl, Homberg, Wanheim-Angerhausen und Wedau

Auf der Wasserskianlage in Wedau (Friedrich-Alfred-Allee 10) steht eine Halfpipe in schöner Lage direkt am Wasser.

(Friedrich-Alfred-Allee 10) steht eine Halfpipe in schöner Lage direkt am Wasser. Die Skateanlage an der Ottostraße 29 in Homberg bietet einige Hindernisse und ist seit jeher ein Herzensprojekt des SPD-Politikers Mahmut Özdemir.

bietet einige Hindernisse und ist seit jeher ein Herzensprojekt des SPD-Politikers Mahmut Özdemir. In Baerl stehen an der Grafschafter Straße, Ecke Niederhalener Dorfweg, zwei Rampen und zwei Metallstangen zum Skaten.

stehen an der Grafschafter Straße, Ecke Niederhalener Dorfweg, zwei Rampen und zwei Metallstangen zum Skaten. Für den Duisburger Süden bietet sich an der Alten Kaserne 15 in Wanheim-Angerhausen ein kleiner Skatepark.

Mitten im Grünen liegt die kleine Skateanlage in Duisburg-Baerl. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Skatehalle und Skatepark für Mitglieder des Skateboard-Vereins Duisburg

Die Skateanlage mit der besten Ausstattung? Bietet wahrscheinlich der Skateboard-Verein Duisburg in Wanheimerort. Hier gibt es an der Düsseldorfer Straße 387 in einer Indoor-Halle die volle Bandbreite an Hindernissen. Der Verein hat die alte Industrie-Halle vor gut anderthalb Jahren gemietet und seitdem in Eigenarbeit saniert. Bald soll die Sanierung fertig sein.

Nutzen darf die Halle dann aber nur, wer Vereinsmitglied ist. Der monatliche Mitgliedsbeitrag liegt für Kinder bei zehn Euro, Jugendliche zahlen 15, Erwachsene 20 Euro. Die Anmeldung erfolgt über das Online-Formular auf svdu2020.de.

Luka Hamacher, stellvertretender Vorsitzender des Skateboard-Vereins Duisburg kennt sich gut mit allen Skateanlagen der Stadt aus. Sein Verein betreibt sogar eine eigene Skaterhalle. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

