Sirenenalarm schreckt Stadtteil auf: Was war passiert?

Duisburg. Eine Sirene ist in einem Duisburger Stadtteil losgegangen. In den sozialen Netzwerken begann sofort ein Rätselraten. Was wirklich passiert ist.

Da waren viele Buchholzer irritiert: Am Sonntagnachmittag löste gegen 13.40 Uhr eine Sirene zur Warnung der Bevölkerung an der Böhmer Str. in Duisburg aus. Sofort ging in den sozialen Netzwerken das Rätselraten los.

Die Feuerwehr informierte kurz darauf, dass die Ursache unbekannt sei. Es sei allerdings im Stadtgebiet Duisburg zu keinem Schadenereignis gekommen, „es besteht keine Gefahr“. Seitens der Bevölkerung müssten keine Maßnahmen ergriffen werden.

Die betroffene Sirene auf dem Dach einer Grundschule soll nun durch eine Fachfirma instandgesetzt werden. Zuletzt hatte es bei Probealarm-Aktionen immer wieder Pannen gegeben.

