Sinn eröffnet in Duisburg – und verzichtet auf Männermode

Sinn hat seine neue Filiale in Duisburg eröffnet. Was die Kundinnen und Kunden erwartet.

Duisburg. Sinn hat seine neue Filiale in Duisburg eröffnet – mit einer Überraschung: Warum das Modehaus komplett auf eine Herrenabteilung verzichtet.

Die neue Sinn-Filiale an der Königstraße in Duisburg hat am Dienstag ihre Türen geöffnet. Auf zwei Etagen erwartet die Damenwelt farbenfrohe Frühlingsmode, bekannte Marken und Trends. Mit dem Einzug in das Einkaufszentrum Forum kehrt „das macht Sinn“ nach über zehn Jahren in die Stadt an Rhein und Ruhr zurück.

„Herzlich Willkommen“, begrüßt eine freundliche Mitarbeiterin jene Kundinnen und Kunden an der Tür, die am Eröffnungstag einen ersten Blick auf das Sortiment werfen. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Filiale nun eröffnen“, teilt der Multilabel-Filialist auf Nachfrage der Redaktion mit.

Modehaus Sinn in Duisburg: Offizielle Eröffnungsfeier am 1. April geplant

Dabei wird am ersten Tag bewusst auf viel Tamtam verzichtet, eine medienwirksame Eröffnungsfeier und entsprechende Aktionen sind erst ab dem 1. April geplant. „Noch sind einige Restarbeiten in der Filiale nicht ganz abgeschlossen“, begründet Sinn diesen Schritt. Für die Kunden sind diese Schönheitsfehler am ersten Tag kaum sichtbar. So fehlen an den Wänden etwa noch vereinzelte Logos von Modelabels, die den Weg zu den mit jener Marke ausgestatteten Kleiderstangen weisen.

An das dunkle Interieur des Vormieters, das holländische Modeunternehmen The Sting, erinnert auf den rund 2200 Quadratmetern nichts mehr. Statt dominantes Schwarz prägen helle Holzböden und weiße Decken das Bild. Durch die großen Glasfronten sind die Etagen zusätzlich lichtdurchflutet. Ein Blickfang ist das Obergeschoss mit seiner neun Meter hohen Decke und einer beleuchteten Traverse.

Sinn in Duisburg verzichtet auf eine Herrenabteilung

Die Einrichtung zeigt: Nicht nur mit der Umbenennung von Sinn-Leffers in Sinn möchte das Modehaus deutlich moderner daher kommen. Das Bild setzt sich auch im Sortiment fort. An den Kleiderstangen bietet das Unternehmen vor allem gehobene und moderne Markenmode.

Im Obergeschoss gibt es etwa einen großen Bereich für Damenhosen, in 17 Umkleidekabinen können Kleid oder Bluse anprobiert werden. „Wenn Sie Fragen haben, sagen Sie gerne Bescheid“, hört man auf der Verkaufsfläche immer wieder bemühte Mitarbeiterinnen.

Und Fragen bleiben nicht aus – vor allem bei der männlichen Kundschaft, die vergebens die Abteilung für Herren sucht. Denn in Duisburg bietet Sinn, anders als in den Häusern in Oberhausen oder Essen, ausschließlich Frauenmode an. Der Multilabel-Filialist möchte sich als vollumfänglicher Damenausstatter inszenieren und verzichtet für mehr Verkaufsfläche für die Frau komplett auf Herrenmode.

Bis 2009 hatte das traditionsreiche Unternehmen noch unter dem bekannten Namen Sinn-Leffers ein Modehaus an der Münzstraße geführt. Zwei weitere Jahre wurde der Standort ausschließlich als Outlet betrieben, bevor die Türen endgültig zufielen.

Die Verhandlungen über die Rückkehr nach Duisburg begannen laut Klepierre, Betreiber des Einkaufszentrums Forum, schon vor Ausbruch der Pandemie. Die Eröffnung sollte zunächst im September 2021 erfolgen. Wegen eines Wasserschadens, der während der Umbauarbeiten durch eine defekte Sprinkleranlage verursacht wurde, musste die Eröffnung jedoch verschoben werden.

Der Ursprung der Sinn GmbH reicht bis ins Jahr 1857. Das Unternehmen gilt als eines der ältesten Bekleidungshäuser. Derzeit ist die Gruppe mit der Unternehmenszentrale in Hagen an rund 30 Standorten vertreten.

