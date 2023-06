Rheinpegel sinkt rapide: „Lachs“ verlässt Duisburg vorzeitig

Das Mehrzwecklandungsboot „Lachs“ der Bundeswehr kann in Duisburg-Ruhrort nur noch am Samstag besichtigt werden – am Sonntag entgegen der ursprünglichen Planung nicht mehr.

Duisburg/Emmerich. Das Marineboot MLZ Lachs der Bundeswehr verlässt Duisburg unplanmäßig früher, am Sonntagmorgen schon. Der Grund: der schnell sinkende Rheinpegel.

Das Marineboot MLZ Lachs (L 762) sollte auf seiner Abschiedsfahrt über den Rhein eigentlich am Samstag und am Sonntag in Duisburg-Ruhrort zu besichtigen sein. Es gibt jedoch eine kurzfristige Planänderung: Das letzte Mehrzwecklandungsboot der Bundeswehr muss Duisburg früher verlassen – wegen des schnell sinkenden Rheinpegels.

Das hat die Besatzung unserer Redaktion am Samstag mitgeteilt. Demnach können Interessierte das Schiff nur noch am Samstag, 17. Juni, bis 17 Uhr in Duisburg-Ruhrort besichtigen. Der „Open Ship“-Tag am Sonntag, 18. Juni, wurde abgesagt. Der Lachs soll in Duisburg nun bereits am Sonntagmorgen ablegen. Der erforderliche Tiefgang sei bei einer späteren Abreise möglicherweise nicht mehr gewährleistet.

Marineboot MLZ Lachs auf dem Rhein: Aufenthalt in Emmerich entfällt

Der für den 20. Juni geplante Aufenthalt in Emmerich entfällt somit ebenfalls.

Der Rheinpegel ist in den vergangenen Tagen wegen der anhaltenden Trockenheit schnell gesunken, in Duisburg-Ruhrort von 3,15 Meter am Sonntag (11. Juni) auf 2,79 Meter am Samstagmittag.

Im August 2022 hatte der Rheinpegel in Ruhrort einen neuen historischen Tiefststand erreicht: 1,52 Meter.

Der Liegeplatz des Mehrzwecklandungsbootes Lachs L 762 in Duisburg: am Pegel in Ruhrort. Adresse: Richard-Hindorf-Platz 1, 47119 Duisburg.

Beheimatet ist das altgediente Spezialfahrzeug beim Marinestützpunktkommando Eckernförde an der Ostsee. (vpo/pw)

