Silvester-Krawalle in Duisburg: 3 Verdächtige identifiziert

In Duisburg-Hochfeld hatten Jugendliche Feuerwerkskörper auf Straßenbahnen und Fahrgäste, später auf Rettungskräfte gefeuert. Auch in Hochheide eskalierte die Situation in der Neujahrsnacht 2023.

Duisburg. Nach den Silvester-Krawallen hat die Polizei drei Jugendliche ermittelt: Sie sollen in Hochheide und Hochfeld auf Einsatzkräfte gefeuert haben.

Mit den Krawallen um den Jahreswechsel 2022/2023 erreichten die Silvester-Ausschreitungen auch in Duisburg eine neue Dimension der Gewalt und Respektlosigkeit. Was die Polizisten in der Neujahrsnacht in Hochheide und Hochfeld erlebten, hatte es in dieser Form zuvor nicht gegeben: Aus größeren Menschenmengen heraus wurden Feuerwerkskörper gezielt auf Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte abgefeuert, aber auch auf Passanten, Autos und Straßenbahnen. Die Polizei berichtete sogar von Angriffen mit Steinen und Flaschen auf Beamte; erst die Hundertschaft konnte die Situationen unter Kontrolle bringen. Nun präsentiert das Duisburger Präsidium erste Ermittlungsergebnisse: Die Kriminalpolizei hat drei Tatverdächtige identifiziert.

Ermittler der Kripo hatten in den letzten Wochen Videoaufnahmen ausgewertet und Zeugen befragt. Anhand des Beweismaterials konnten sie drei Teenager identifizieren. Sie sollen Einsatzkräfte mit Raketen beziehungsweise Böllern attackiert haben.

Duisburg-Hochheide: Rädelsführer aus der Silvesternacht ist ein Intensivtäter

So soll auch ein 18 Jahre alter Intensivtäter aus Homberg auf dem Bürgermeister-Bongartz-Platz in Hochheide Silvesterraketen auf Polizisten und auf einen Streifenwagen geschossen haben. „Dabei agierte er aus einer Personengruppe heraus als einer der Rädelsführer“, berichtet ein Polizeisprecher.

[Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo + Duisburg-Newsletter gratis abonnieren]

Ermittler, die auf junge Intensivtäter spezialisiert sind, erkannten den 18-Jährigen auf Aufnahmen wieder und setzten sich bei der Staatsanwaltschaft für die Beantragung eines Haftbefehls ein. Ein Richter erließ diesen – nicht nur wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs: Dem 18-Jährigen werden auch räuberische Erpressung, Körperverletzung, versuchte gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte, das Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Der heute 18-Jährige ist laut Polizei mehrfach vorbestraft und saß bereits wegen mehrerer Raubdelikte in Haft.

Duisburgs Polizeipräsident Alexander Dierselhuis spricht von einem „wichtigen Signal“. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Auch eine inzwischen 16 Jahre alte Jugendliche wurde identifiziert: Sie hatte ebenfalls auf dem Bürgermeister-Bongartz-Platz in Hochheide gefeiert – und auch sie steht im Verdacht, Feuerwerkskörper auf Polizisten und deren Fahrzeug geworfen zu haben. „Die Einsatzkräfte erkannten sie auf Videoaufnahmen wieder, identifizierten sie und übergaben sie noch in der Nacht ihrem Vater“, berichtet ein Sprecher. Ermittler der Kripo stellten ihr Handy bei einer Durchsuchung im Nachgang sicher. Die Auswertung dauere noch an. Aktuell werde gegen das Mädchen wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

15-Jähriger soll in Hochfeld randaliert und attackiert haben

Ein dritter identifizierter Jugendlicher soll an den gefährlichen Ausschreitungen in Hochfeld auf der Wanheimer Straße beteiligt gewesen sein. Dort hatten laut Polizei mehrere Personen aus einer Gruppe heraus Rettungsfahrzeuge attackiert und Einsatzkräfte mit Raketen beschossen. Als Feuerwehrmänner eintrafen, um brennende E-Scooter zu löschen, hatten Randalierer zudem versucht, die Gerätefächer des Feuerwehrwagens zu öffnen. Eine Polizeihundertschaft räumte schließlich den Platz im Bereich der Haltestelle Pauluskirche. Die Ermittler konnten einen 15-Jährigen identifizieren. Auch gegen ihn laufe das Ermittlungsverfahren noch.

Duisburgs Polizeipräsident Alexander Dierselhuis nennt die Identifizierung dieses Trios „ein deutliches Signal sowohl in das soziale Umfeld dieser Straftäter, als auch für die Feuerwehr, den Rettungsdienst, das Ordnungsamt und die Duisburger Bürgerinnen und Bürger.“ Jeder, „der Einsatzkräfte attackiert und ihre Verletzung billigend in Kauf nimmt“, müsse damit rechnen, ermittelt zu werden.

>> BRENNENDE BARRIKADEN IN MARXLOH

Viele der randalierenden Jugendlichen hatten die Krawalle selbst gefilmt und die Videos im Internet in sozialen Netzwerken veröffentlicht.

In Marxloh zündeten Unbekannte auf der Weseler Straße zwischen den Haltestellen ,Heckmann’ und ,Wolfstraße’ unter anderem Europaletten und Mülltonnen im Gleisbereich der Straßenbahn an. Ich Hochfeld hatte die DVG Bahnen der Linie 903 wegen anhaltender Pyro-Angriffe umgeleitet.

In NRW wurden in der Nacht 47 Polizistinnen und Polizisten verletzt – in Duisburg war laut Sprecher keine Beamtin und kein Beamter betroffen.

Die Polizei Duisburg zählte rund um den Jahreswechsel 2022/23 470 Einsätze (2019/20: etwa 350; 2020/21: etwa 430).

Zwischen 18 Uhr am 31. Dezember und 6 Uhr am 1. Januar registrierte die Polizei rund 50 Sachbeschädigungen im gesamten Stadtgebiet.

In Duisburg hatte es – anders als in anderen Städten – keine Böllerverbotszonen gegeben. Die Stadtverwaltung erklärte dies damit, dass es in Duisburg keine „Party-Spots“ mit größerem Besucherandrang gebe und die bundesgesetzlichen Voraussetzungen dafür ohne „konkrete Gefahrensituationen“ nicht vorgelegen hätten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg