Sieben Wohnungseinbrüche in Duisburg: Polizei sucht Zeugen

Sieben Einbrüche verübten Unbekannte in den letzten Tagen in Duisburg.

Duisburg. Die Polizei ermittelt zu sieben Einbrüchen im Duisburger Stadtgebiet. In einem Fall stahlen Unbekannte Geld aus einem Kinderzimmer.

Sieben Einbrüche haben Unbekannte in den vergangenen Tagen im Duisburger Stadtgebiet verübt. Dabei erbeuteten sie unter anderem Bargel, Schmuck, ein Handy und ein Tablet. Die Details zu den Taten:

Am Sonntag um 17 Uhr rief ein Anwohner der Nikolaistraße in Wanheimerort die Polizei, weil die Balkontür seiner Nachbarin ungewöhnlicher Weise offen stand. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass Einbrecher die Balkontür aufgehebelt hatten. In der Wohnung hatten sie Schränke und Schubladen durchwühlt. Die 59 Jahre alte Bewohnerin hatte die Wohnung am Samstag gegen 14 Uhr verlassen und muss nun überprüfen, was die Unbekannten gestohlen haben.

Geld aus Kinderzimmer gestohlen

Aus einer Wohnung an der Lüneburger Straße in Neumühl sollen Diebe ein Handy und Geld gestohlen haben. Dafür passten sie offenbar am Samstag die Zeit zwischen 12 und 13 Uhr ab, in der der 40 Jahre alte Bewohner nicht zuhause war.

Ziemlich rabiat gingen die Täter am Freitag am Walderbenweg in Großenbaum vor: Im Zeitraum zwischen 12.45 und 14.15 Uhr hebelten sie eine Wohnungstür auf, beschädigten dabei den Türrahmen und stahlen Geld aus einem Kinderzimmer.

Ein Tablet erbeuteten Einbrecher aus einer Wohnung an der Falkstraße. Nach Angaben der 76 Jahre alten Bewohnerin müssen sie zwischen dem vergangen Montag und Samstag zugeschlagen haben.

Schmuck und Geld wurde am Freitag zwischen 8 und 21 Uhr aus einer Wohnung an der Möhlenkampstraße in Beeck gestohlen.

Kripo nimmt Hinweise entgegen

Einbruchspuren fanden Ermittler außerdem noch an einem Wohnzimmerfenster an der Hubertusstraße in Baerl und an einem Schlafzimmerfenster an der Neanderstraße in Beeck. In diesen Fällen ist aber noch unklar, ob die Einbrecher Beute machten.

Hinweise zu den einzelnen Taten nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 280 0 entgegen.