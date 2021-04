Sieben Masken-Bußgelder bei ÖPNV-Sonderkontrolle in Duisburg

Nicht jeder trägt im ÖPNV so vorbildlich eine Maske wie diese Frau. Bei einer Sonderkontrolle an der U-Bahnhaltestelle „Duisburg Hauptbahnhof“ mit DVG und Polizei hat das Ordnungsamt jetzt sieben Bußgelder verhängt.

Duisburg. Bei einer ÖPNV-Sonderkontrolle mit der DVG und der Polizei hat das Ordnungsamt in Duisburg sieben Bußgelder wegen Maskenverstößen verhängt.

Das Ordnungsamt hat bei einer ÖPNV-Sonderkontrolle mit der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) und der Polizei sieben Bußgelder in Höhe von jeweils 150 Euro wegen Maskenverstößen in Corona-Zeiten verhängt. 3624 Fahrgäste in 104 Fahrzeugen wurden bei der mehrstündigen Aktion am Mittwoch an der U-Bahnhaltestelle „Duisburg Hauptbahnhof“ überprüft.

Die DVG musste in keinem Fall von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und Fahrgäste der Fahrzeuge oder der Haltestellen verweisen. Sie erwischte aber 119 Fahrgäste ohne Ticket. Schon der erste Wiederholungsfall führt nach Angaben des Verkehrsunternehmens zu einer Strafanzeige – unabhängig von der Zahlung des erhöhten Beförderungsentgeltes in Höhe von 60 Euro.

Die Polizei hat bei der Schwerpunktaktion zudem 22 Personalien festgestellt.

Weitere Artikel rund um die DVG und Ordnungsamt in Duisburg:

DVG: Aufregung in Duisburg um Corona-Falschmeldung in Bahn

Ausgangssperre? So viele Duisburger sind spät unterwegs

Stadt Duisburg und Polizei verstärken Corona-Kontrollen

So viele „Schwarzfahrer“ erwischt DVG im Corona-Jahr 2020