Die Einbrecher sind über den Keller in ein leerstehendes Haus in Duisburg-Obermeiderich eingestiegen.

Polizei Sicherheitsmann bemerkt Einbruch in leeres Haus in Meiderich

Duisburg-Obermeiderich. Einem Wachmann sind vier Leute aufgefallen, die in ein leeres Haus in Meiderich eingestiegen sind. Die Polizei nahm die Verdächtigen fest.

Dem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma sind am Samstagmittag vier Personen aufgefallen, die sich Zutritt zum Keller eines leerstehenden Mehrfamilienhauses an der Wetzlarer Straße in Obermeiderich verschafft haben.

Der aufmerksamen Mitarbeiter der Wachfirma (41) rief umgehend die Polizei an. Die Beamten, die kurz darauf eintrafen, durchsuchten das Haus und entdeckten dabei vier Leute im Alter von 22 bis 46 Jahren.

Es wird ein Verfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet

In Reichweite der Tatverdächtigen lag das Diebesgut, nach Angaben der Polizei unter anderem Metallteile. Gegen die vier mutmaßlichen Einbrecher wird ein Verfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

