Sicheren Schulweg üben – die Polizei Duisburg berät Eltern

Die Polizei Duisburg empfiehlt, mit den angehenden Erstklässlern den künftigen Schulweg zu üben. Am Mittwoch bieten die Verkehrsexperten eine Onlineberatung an.

Duisburg. Die Polizei Duisburg bietet Eltern von Erstklässlern eine Beratung an, damit die Kinder nach den Ferien sicher ihren Schulweg meistern können.

Die Polizei Duisburg empfiehlt Eltern, den Schulweg in den Ferien mit ihren Kindern zu üben. Ob zu Fuß oder mit dem Elterntaxi – es gibt unterwegs viele Tücken und Gefahren für die Schülerinnen und Schüler, betont das Team der Verkehrsunfallprävention.

Die Experten geben am Mittwoch, 30. Juni, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr online bei Facebook unter https://fb.me/e/2lOJD5jgT oder am Telefon unter 0203 280-1500 Tipps zum sicheren Schulweg.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Manche Gefahrenpunkte für den Schulweg schaffen die Eltern selbst

„Eltern blicken ihren Kindern oftmals besorgt hinterher, wenn sie ganz selbstbewusst ihren Weg zur Schule alleine antreten. Vieles ist jedoch Übungssache“, sagt Kerstin Kühnau von der Polizei Duisburg. „Wir können Ihnen sagen, worauf bei der Wahl des Schulwegs und beim Üben zu achten ist“.

Die Schüler würden es oft sehr gut machen, manche Gefahrenpunkte schaffen erst die Eltern: Jene, „die direkt vor der Schule mit ihrem „Taxi“ halten, um nur mal kurz das Kind rauszulassen, schaffen ungeheure zusätzliche Risiken.“ Die Verkehrsexperten erklären, wo man am besten halten kann und was eine Elternhaltestelle ist. Explizit eingeladen sind aber auch Großeltern und alle, die Kinder auf den Weg zur Schule schicken oder bringen.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg