Show-Abbruch – Markus Krebs spricht über seine Gesundheit

Duisburg. Nach dem Show-Abbruch in Duisburg meldet sich Comedian Markus Krebs zurück. Wie es dem 53-Jährigen nach Untersuchungen jetzt gesundheitlich geht.

„Ich kann nicht mehr“ – mit diesen Worten hatte sich Comedian Markus Krebs kurz nach der Pause von seinem Publikum verabschiedet: Am 1. Oktober musste der 53-Jährige seine Show wegen massiver Bandscheibenbeschwerden ausgerechnet in seiner Heimatstadt Duisburg abbrechen und in der Folge weitere Auftritte absagen. Jetzt meldet sich Krebs aber zurück.

Auf Nachfrage der Redaktion teilte der Comedian mit, dass er seine Tour nun fortsetzen wolle. „Mit der Bandscheibe geht es wieder. Ich kann seit zwei Tagen wieder vernünftig laufen“, sagte Krebs am Montagmittag. Er habe ein MRT hinter sich. Die Ergebnisse werden nach Angaben seines Managements in ein paar Tagen erwartet. Noch sei nicht klar, was die Beschwerden ausgelöst hat. In der Vergangenheit hatte der 53-Jährige auch immer mal Auftritte wegen seiner Diabetes-Erkrankung abbrechen müssen.

Comedian Markus Krebs setzt Podcast und Tour fort

Am Dienstag, 10. Oktober, will Krebs aber wieder seinen Podcast „Comedykation“ in der Kneipe „Zum Hocker“ in Bissingheim aufzeichnen. Gäste sind unter anderem die Comedians Ralf Schmitz und Simon Pearce. Und am Donnerstag, 12. Oktober, ist in Lindau am Bodensee der erste Tourauftritt nach der gesundheitlichen Zwangspause mit seinem aktuellem Programm „Comedy alle wegen mir?“ geplant.

Für einige der abgesagten Shows gibt es bereits Ersatztermine. Das weitere Vorgehen nach dem abgebrochenen Auftritt in Duisburg soll in Kürze bekannt gegeben werden.

