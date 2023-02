Eine junge Frau hat nach einer Party in Duisburg-Marxloh Anzeige erstattet.

Fotofahndung Sexualdelikt auf Party in Duisburg? Junger Mann gesucht

Duisburg. Nach einer Privatparty in Duisburg-Marxloh hat eine Frau ein Sexualdelikt angezeigt. Die Justiz sucht nach einem etwa 20 Jahre alten Mann.

Nach einer Privatparty in Duisburg-Marxloh im Februar 2022 steht der Vorwurf eines Sexualdelikts im Raum. Ein etwa 20 Jahre alter Mann wird gesucht.

Ein weiblicher Gast hatte im Nachgang zu der Feier in einem Wohnhaus an der Ottostraße Anzeige erstattet. Demnach seien in der Wohnung Drogen und Alkohol konsumiert worden. Ein weiterer Gast habe sie dann laut ihrer Aussage auf der Toilette gegen ihren Willen zum Sex gezwungen.

Die Justiz entschied sich nun dazu, auch mit zwei Fotos öffentlich nach dem Unbekannten zu suchen. Ob der Mann sich noch in Deutschland aufhält, ist unklar. Er ist laut Beschreibung 1,70 Meter groß, schlank und spricht Rumänisch. Der Fahndungsaufruf ist auf dem Portal polizei.nrw/fahndungen veröffentlicht worden.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg