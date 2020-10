Duisburg. Sein Auto stand immer zur selben Zeit an der Bushaltestelle. Mehrfach soll ein 60-Jähriger darin vor Kindern an sich herumgespielt haben.

Eine Elf Jahre alte Schülerin aus Hamborn traute sich zuletzt schon nicht mehr, auf dem Heimweg an einem bestimmten Auto vorbei zu gehen. Denn in dem Wagen saß, immer zur selben Uhrzeit, ein Mann, der auf seltsame Weise an sich selbst herum spielte. Das Amtsgericht am König-Heinrich-Platz hatte keinen Zweifel daran, dass der in Duisburg aufgewachsene 60 Jahre alte Dinslakener sich in mindestens zwei Fällen der Vornahme sexueller Handlungen vor Kindern schuldig gemacht hatte.

„Ich bin halt öfter da unterwegs gewesen“, gab der Angeklagte zu. „Aber schauen sie mich doch mal an: Ich kann mich kaum bewegen, geschweige denn in einem Auto meine Hose öffnen“, so der unter zahlreichen Erkrankungen leidende 60-Jährige. Ihr Mandant sei aus medizinischen Gründen auch gar nicht mehr zu sexuellen Handlungen in der Lage, bekräftigte die Verteidigerin. Dennoch sei er seit 40 Jahren glücklich verheiratet.

Duisburg: Elfjährige machte eine überaus klare Aussage im Zeugenstand

Doch die Aussage der Elfjährigen ließ kaum Zweifel zu. „Der Wagen hat öfter da gestanden, wenn ich gegen 13.30 Uhr nach der Schule aus dem Bus gestiegen bin“, berichtete sie. „Da saß immer jemand drin, hatte den Sitz weit zurück geschoben und die Hose offen.“ Zunächst habe sie gehofft, dass der Mann irgendwann einfach verschwinde.

Doch am 20. September 2019, so die junge Zeugin weiter, habe er nicht nur sein Glied in der Hand gehalten, sondern ihr auch noch ein Bonbon angeboten. „Ich habe mich so geekelt, dass ich zu Mama gerannt bin und gesagt habe, sie soll die Polizei rufen.“ Eine 16 Jahre alte Nachbarin, die von der viel jüngeren Freundin aufmerksam gemacht worden war, bestätigte das. Beide Mädchen erkannten den Angeklagten später bei der Polizei im Rahmen einer Wahllichtbildvorlage wieder.

Richterin hatte keinen Zweifel an der Schuld des 60-Jährigen

Das Gericht sah die Schuld des Angeklagten als erwiesen an. Und im Gegensatz zur Verteidigung, war die Richterin am Ende auch fest davon überzeugt, dass wer sich für seine auto-erotische Betätigung ausgerechnet eine Bushaltestelle zur Mittagszeit aussucht, auch will, dass er gesehen werde. Der bislang nur geringfügig vorbestrafte Angeklagte kam mit einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe davon.