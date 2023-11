Serienunfall auf A42: Polizei äußert sich zum Unfallhergang

Auf der Autobahn A42 sind am Montagmorgen zwischen Moers und Duisburg fünf Fahrzeuge in einen schweren Unfall verwickelt worden.

Duisburg/Moers/Xanten/Kamp-Lintfort. Beim Serienunfall auf der A42 ist ein Mann aus Xanten lebensgefährlich verletzt worden, eine Frau schwer. Was die Polizei zum Unfall berichtet.

Am Tag nach dem folgenschweren Serienunfall mit einem Lastwagen auf der Autobahn 42 zwischen Moers-Nord und Duisburg-Baerl berichtet ein Sprecher der Autobahnpolizei auf Nachfrage erste Details. So auch: Bei den Kollisionen sei ein 20-jähriger Mann aus Xanten lebensgefährlich verletzt worden.

Unfall mit Lkw auf der A42: 20-jähriger Mann aus Xanten lebensgefährlich verletzt

Der junge Mann sei in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden, so der Sprecher.

Der 20-Jährige war am Montagmorgen in Fahrtrichtung Duisburg um kurz vor 7 Uhr mit seinem Seat Ibiza am ersten Zusammenstoß beteiligt gewesen. Der Kleinwagen kollidierte um kurz vor 7 Uhr mit einem im Rheinisch-Bergischen Kreis gemeldeten Sattelzug. Fest steht auch: Das passierte bei einem Überholvorgang. Der Lkw-Fahrer (60) kam wohl mit dem Schrecken davon.

Nähere Angaben machte der Polizeisprecher am Dienstag noch nicht. Das Verkehrskommissariat arbeite weiter an der Rekonstruktion von Unfallursache und -hergang.

An der Unfallstelle auf der A42: der Seat des lebensgefährlich verletzten Mannes und der Van. Foto: Feuerwehr Moers

Der Seat jedenfalls sei infolge dieses ersten Unfalls mit einem dritten Fahrzeug zusammengestoßen, einem Van. Diesen habe eine 21-Jährige aus dem Bergischen Land gesteuert, so der Polizeisprecher. Beim Versuch, auszuweichen, sei ihr Fahrzeug mit einem VW-Kleinwagen kollidiert. Dessen Fahrerin, eine 62-Jährige aus Kamp-Lintfort, musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die 21-Jährige im Van erlitt leichte Verletzungen, so der Sprecher.

Der Kleinwagen der 62-Jährigen war in der Folge auch noch mit einem VW-Kombi zusammengestoßen, dem fünften Fahrzeug, das in den Unfall verwickelt wurde. Die Fahrerin, eine 47-jährige Frau aus Rheinberg, sei wohl unverletzt geblieben.

Die A42 war nach den Unfällen in Fahrtrichtung Dortmund zwischen Moers-Mord und Duisburg-Baerl bis zum frühen Montagnachmittag für Bergungs- und Reinigungsadressen gesperrt gewesen.

