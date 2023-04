Seniorin in Duisburg erstochen: Mordprozess gegen Nachbarin

Die Tat ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in einer Seitenstraße nahe dem Innenhafen.

Duisburg. 84-Jährige starb durch zahlreiche Stiche mit einem Küchenmesser. Die Staatsanwaltschaft wirft ihrer Nachbarin Mord aus Heimtücke und Habgier vor.

Am Landgericht Duisburg beginnt am Dienstag der Prozess gegen eine Frau, der eine perfide Tat vorgeworfen wird: Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass die inzwischen 46-jährige Duisburgerin im vergangenen Sommer eine Nachbarin (84) erstochen und dann versucht hat, das Verbrechen deren stark dementer 89-jähriger Mitbewohnerin in die Schuhe zu schieben. Vermutlich wird beim Prozessauftakt nur die Anklage verlesen. Deren Kern ist bereits bekannt.

Die mutmaßliche Täterin soll aus Habgier und Heimtücke getötet haben. Außerdem soll die Frau versucht haben, durch den Mord zu vertuschen, dass sie monatelang unberechtigt Geld den Konten der Seniorinnen abgehoben und für sich abgezweigt haben soll. Nach der Tat, die sich in einem Mehrfamilienhaus nahe dem Innenhafen ereignete, kam zunächst die 89-Jährige als Verdächtige in die geschlossene Psychiatrie. Zwei Monate später war die Nachbarin dann nach umfangreichen Ermittlungen festgenommen und in Untersuchungshaft geschickt worden. Das Opfer war in seinem Bett durch zahlreiche Stiche mit einem Küchenmesser erstochen worden.

Nach dem Prozessauftakt hat das Gericht vorerst noch sechs weitere Verhandlungstage angesetzt. Rund 30 Zeugen, darunter auch ein Sachverständiger, sollen der Kammer helfen, den Fall zu klären. Ein Urteil könnte Anfang Juni fallen.

