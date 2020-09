Seniorin betrogen: Polizei Duisburg sucht falsche Dachdecker

Duisburg. Die Duisburger Polizei fahndet nach falschen Dachdeckern. Sie hatten von einer Seniorin Geld kassiert – ohne einen Handschlag zu rühren.

Falsche Dachdecker haben in Alt-Homberg eine Seniorin betrogen. Sie kassierten mehrere Hundert Euro Lohn, ohne die vereinbarte Leistung zu erbringen.

Die beiden Männer erklärten der 81-Jährigen am Freitag an der Friedhofsallee, dass sie die Regenrinnen und das Fallrohr überprüfen müssten. Den verabredeten Lohn kassierten sie in Bar und verschwanden dann in ihrem weißen Kastenwagen – ohne einen Handschlag zu machen.

Trickbetrug: Polizei Duisburg sucht falsche Dachdecker

Die Polizei sucht nun nach den Trickbetrügern. Einer von ihnen soll etwa 1,70 groß und 20 bis 25 Jahre alt sein. Er hat dunkelblonde Haare, kurze Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Stoffhose und ein blaues Hemd. Auf seiner dünnen Jacke war auf Brusthöhe ein goldenes Emblem.

Sein Komplize soll laut Beschreibung 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß sein. Er hat dünnes, blondes Haar und trug eine Jeans und ein weißes Hemd.

Hinweise zu dem Duo nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 32 unter 0203 280 0 entgegen.