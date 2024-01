Rettungssanitäter brachten eine Frau ins Krankenhaus, die bei einem versuchten Handtaschenraub in Duisburg-Ruhrort zu Boden gerissen worden war. (Archivbild)

Kriminalität Seniorin (81) bei versuchtem Raub in Ruhrort verletzt

Duisburg Der Täter schlich sich von hinten an und wollte ihr die Handtasche entreißen: Doch die 81 Jahre alte Besitzerin ließ nicht los und stürzte.

Bei einem versuchten Handtaschenraub in Duisburg-Ruhrort ist eine 81-jährige Frau schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu dem Überfall war es am 2. Weihnachtsfeiertag, am 26. Dezember, gekommen: Die Seniorin war zu Fuß auf der Karlstraße unterwegs, als sich ihr gegen 17.30 Uhr in Höhe der Grundschule plötzlich ein Mann von hinten näherte. Er versuchte, der 81-Jährigen die Handtasche zu entreißen.

Die Frau hielt ihre Tasche fest und stürzte zu Boden. Der Täter ließ daraufhin los und flüchtete ohne Beute in Richtung Bergiusstraße – und mit ihm ein Komplize. Die Seniorin, die nicht losließ, verletzte sich beim Sturz: Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung ins Krankenhaus.

Die Ermittler fragen nun: Wer kann Angaben zu den flüchtigen Männern machen? Sie werden auf 1,70 Meter Größe geschätzt. Einer trug eine dunkle, einer eine helle Jacke. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

