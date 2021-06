Angriff Seniorin (66) schlägt Polizisten in Duisburg mit Gehstock

Duisburg. Mit einem Gehstock hat eine Seniorin im Hauptbahnhof Duisburg auf Polizisten eingeschlagen. Die hatten sie wegen der Maskenpflicht angesprochen.

Eine 66-Jährige hat am Samstagnachmittag zwei Bundespolizisten im Duisburger Hauptbahnhof mit ihrem Gehstock attackiert.

Die Polizistin (25) und der Polizist (20) sprachen die Seniorin um 14.15 Uhr an, weil sie sich nicht an die Maskenpflicht im Hauptbahnhof hielt. Die Frau reagierte daraufhin aggressiv: Sie drohte den Einsatzkräften an, sie mit dem Stock zu schlagen, wenn diese sie nicht gehen lassen würden.

Duisburger Hauptbahnhof: Frau schlägt mit Gehstock zu

Als die Polizisten sie daraufhin aufforderten sich auszuweisen, setzte die 66-Jährige ihre Drohung in die Tat um. Sie schlug den beiden Beamten mit dem schwarzen Stock gegen die Beine.

Den Einsatzkräften gelang es aber, der Frau den Gehstock zu entreißen und sie mit auf die Wache zu nehmen. Dort stellten sie die Personalien fest und fanden bei der Seniorin auch eine Bescheinigung zur Befreiung der Maskenpflicht. Einen Atemalkoholtest lehnte die 66-Jährige ab. Ein Strafverfahren wegen der Beleidigung, der Bedrohung und des tätlichen Angriffs wurde gegen sie eingeleitet.

Die beiden Polizisten erlitten Kratz und Schürfwunden an den Beinen und Händen waren aber weiterhin dienstfähig.

