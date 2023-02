Senioren abgezockt: Betrüger gaukeln Unfall der Enkel vor

Duisburg. Trickbetrüger locken zwei Senioren telefonisch in die Falle. Mit der Legende vom Autounfall locken sie einen Duisburger nach Düsseldorf.

Zwei Senioren sind in Duisburg Opfer von Trickbetrügern geworden. In beiden Fällen wurden Geschichten von schweren Verkehrsunfällen erzählt.

Laut Polizei wurde einer 87-Jährigen am Telefon vorgegaukelt, ihre Enkelin sei in einen Autounfall verwickelt worden und käme nur gegen Kaution frei. Eine „Polizistin“ erschien zum Abholen des verpackten Bargelds an ihrer Wohnung in der Moselstraße. Später wurde die Seniorin skeptisch und alarmierte die Polizei. Gesucht werden jetzt Zeugen, die am Freitag gegen 16.30 Uhr in der Altstadt eine etwa 20 bis 30 Jahre alte Frau mit rötlichen, schulterlangen Haaren gesehen haben, die ein cremefarbenes Stirnband trug.

Betrüger bringen Senior dazu, zur Königsallee nach Düsseldorf zu fahren

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Ebenfalls am Freitag wurde ein 80-Jähriger in Huckingen betrogen. Hier behauptete ein Anrufer, er sei vom Amtsgericht, es gehe um einen Unfall. Der falsche Mitarbeiter brachte den Senior dazu, eine Kautionszahlung auf der Königsallee in Düsseldorf zu leisten. Der Mann fuhr hin und übergab das Geld einer unbekannten Frau.

Zeugenhinweise werden unter 0203 28 00 entgegen genommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg