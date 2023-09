Senior auf Mercatorstraße ausgeraubt: Opfer beschreibt Täter

Duisburg. Wer hat diesen Raubüberfall auf der Mercatorstraße am Donnerstagabend beobachtet? So beschreibt das Opfer (69) den flüchtigen Täter.

Nach einem Raubüberfall im Dellviertel fahndet die Polizei nach einem bärtigen Mann und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Der flüchtige Unbekannte hatte laut Präsidium am Donnerstagabend (31. August) um 21.55 Uhr einen 69 Jahre alten Mann auf der Mercatorstraße in Höhe der Einmündung zur Cecilienstraße ausgeraubt. Der Senior berichtete der Polizei, dass er die Mercatorstraße in Richtung des Hauptbahnhofes entlang gegangen sei, als sich ihm der Tatverdächtige von hinten genähert und ihn angesprochen habe.

Raub im Duisburger Dellviertel: Rentner (69) auf Mercatorstraße überfallen

Nach einem kurzen Wortwechsel habe der Räuber den 69-Jährigen zu Boden gestoßen und ihm seine Umhängetasche von der Schulter gerissen.

[Praktisch & zuverlässig, aktuell & umfangreich: Den besten Nachrichtenüberblick für Duisburg im Netz bietet unser Duisburg-Newsletter. Hier können Sie die tägliche E-Mail gratis bestellen.]

Der Täter sei in Richtung des Alten Güterbahnhofs weggerannt. Nach Angaben des Rentners soll er etwa 1,75 Meter groß sein. Er trug einen dunklen Vollbart, kurze, schwarze Haare, eine schwarze Jogginghose und eine braun-/beigefarbene Jacke.

Wer kann Angaben zu dem Mann machen oder hat den Raub beobachtet? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Duisburg unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg