Kriminalität Senior (75) in Duisburg: Hilfe angeboten, dann ausgeraubt

Duisburg. Zwei Männer haben in Duisburg einen Senior ausgeraubt. Zuvor hatten sie ihn gelockt, indem sie ihm Hilfe anboten. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zwei Männer haben am späten Dienstagabend (31. Oktober) gegen 23.45 Uhr einen 75-jährigen Duisburger in Höhe der Haltestelle „Platanenhof“ an der Heerstraße im Dellviertel ausgeraubt.

Nach Polizeiangaben berichtete der Senior, die Männer hätten ihre Hilfe angeboten und ihn zur Bahnhaltestelle begleiten wollen. Im selben Moment habe das Duo den 75-Jährigen zu Boden gestoßen und ihm seine schwarz- und braunfarbene Geldbörse aus der Jackentasche gezogen.

Mit der Beute flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung. Sie werden auf 20 bis 25 Jahre und 1,70 bis 1,75 Meter Größe geschätzt. Wer kann Angaben zu den Männern machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

