Seltsamer Prozess um Schlag ins Gesicht in Duisburg

Wegen einer ungewöhnlichen Tat standen zwei 22 und 23 Jahre alte Duisburger vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz: Angeblich hatten sie einem Zeugen an einer roten Ampel von Auto zu Auto zugerufen, er schulde ihnen noch 600 Euro. Was der Mann nicht ernst nahm, bis einer der Angeklagten ihm an der nächsten Ampel das Nasenbein brach. Doch der Prozess nahm einen in vielerlei Hinsicht seltsamen Verlauf.

Zunächst war die Tat als räuberischer Angriff auf einen Kraftfahrer beim Landgericht angeklagt worden. Den Angeklagten hätte eine Mindeststrafe von fünf Jahren gedroht. Doch schon nach der Aktenlage hatte die zuständige Strafkammer abgewunken und den Fall beim Schöffengericht eröffnet.

Prozess in Duisburg: War dritter Mann im Auto der Täter?

Dort ging es also „nur noch“ um versuchte Erpressung, Körperverletzung und Diebstahl. Doch der 22-jährige aus Beeckerwerth , der angeblich am 28. Januar 2019 in Hamborn aus seinem Auto gestiegen war, um dem Zeugen die Geldforderung noch einmal dadurch zu verdeutlichen, dass er ihm das Handy entriss und ihm ins Gesicht schlug, bestritt jede Schuld. „Das ist schlicht der falsche Mann“, so sein Verteidiger. Denn tatsächlich hätten im Wagen der Angeklagten eben nicht nur zwei, sondern drei Männer gesessen.

Den dritten Mann hatten die Angeklagten benannt. Er war sogar als Zeuge geladen worden. Und dafür, dass er der wahre Haupttäter gewesen sein könnte, sprach der Umstand, dass sich der Zeuge auf ein Auskunftsverweigerungsrecht berief, um sich nicht selbst belasten zu müssen.

Überraschende Aussage: Prozess wird eingestellt

Es sei ja auch gar nicht um Geld gegangen, so die Angeklagten. Man hätte den Geschädigten nur zur Rede stellen wollen. Als sie kurz zuvor ihre baufällige alte Schule besucht hätten, habe der dort als Elektriker tätige Mann gleich die Polizei gerufen und sie des Kupferdiebstahls beschuldigt.

Der 27-Jährige hätte im Zeugenstand am liebsten gar nichts gesagt. Allerdings hatte er kein Recht, die Aussage zu verweigern. Was er sagte, brachte das Gericht aber auch nicht weiter: Er habe den Angreifer gar nicht richtig erkennen können, an eine Geldforderung erinnere er sich nicht und er habe doch nur ein paar Kratzer gehabt. „Laut Akte sollen sie einen Nasenbeinbruch erlitten haben“, so der verwunderte Richter. „Echt? Nö.“ So die faszinierende Antwort des Zeugen. Der Prozess wurde eingestellt.