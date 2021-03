Seltenheit: Im Duisburger Zoo wachsen zwei Koala-Kinder auf

Duisburg. In Deutschland ist es einmalig, dass in einem Zoo gleich zwei junge Koalas heranwachsen. In Duisburg freuen sich Besucher über Eerin und Tarni.

Der Duisburger Zoo hat Grund zum Jubeln: Im Koalahaus des Tierparks am Kaiserberg wachsen derzeit zwei junge Koalas auf. „Das ist in Deutschland einzigartig und europaweit eine Seltenheit“, teilt das Team des Zoos mit.

Während das ältere Jungtier von Mutter Gooni bereits auf den Namen Tarni getauft wurde, selbstständig umher klettert und schon zuverlässig Eukalyptus knabbert, muss das Jungtier von Mutter Eora intensiv umsorgt werden. „Eerin muss teilweise zugefüttert werden“, beschreiben die erfahrenen Mitarbeiter im Zoo.

Koalas zogen 1994 im Duisburger Zoo ein

Seit 1994 Leben Koalas in Duisburg. Seither wurden über 30 Jungtiere erfolgreich aufgezogen. „Jede Geburt und jede Aufzucht ist etwas Besonderes, man kann sich noch immer an jedes einzelne Tier erinnern“, erklärt Revierleiter Mario Chindemi.

Der 56-Jährige betreut die Koalas im Zoo Duisburg bereits von Beginn an, gilt als Fachmann in Sachen Pflege der sensiblen Beuteltiere. Im Fall von Eerin sagt er: „Wir mussten Starthilfe geben, ansonsten hätte es das kleine Koalaweibchen nicht geschafft.“

Tarni ist schon etwas älter. Hier schmiegt sich der junge Koala an seine Mama. Der Name Tarni stammt aus der Sprache der australischen Ureinwohner und bedeutet übersetzt „See“. Foto: Foto: / DVV

Routinemäßig wiegen die Pfleger ihre Schützlinge. Vom Gewicht des Weibchens, das im Beutel gewogen wird, lassen sich Rückschlüsse auf die Entwicklung des Nachwuchses ziehen. „Im Rahmen der Kontrolle ist uns aufgefallen, dass Eoras Jungtier innerhalb einiger Tage nicht an Gewicht zugenommen hat“, so Tierpfleger Chindemi.

Ein Alarmsignal, denn normalerweise legen die jungen Beuteltiere in dieser Lebensphase pro Tag etwa 10 Gramm Körpergewicht zu. „Wir haben sofort begonnen, das Jungtier mit spezieller Koalamilch zuzufüttern und zeitgleich Ursachenforschung betrieben“, schildert der Tierpfleger.

Bei der Untersuchung von Mutter Eora erkannten Tierärztinnen und Pfleger den Grund für das stagnierende Wachstum des Jungtieres: Haare im Beutel hatten sich um die Zitze der Mutter gewickelt, der Milchfluss war daher nur noch sehr eingeschränkt möglich. „Kleine Ursache, große Wirkung und von außen nicht zu sehen. Sowas hatten wir bei uns noch nicht“, beschreibt Chindemi die Situation.

Trotz Behandlung und mehrerer Versuche wurde schnell deutlich, dass Eora nicht mehr genug Milch geben kann. „Da überlegt man nicht lange, für uns alle war direkt klar, dass wir hier Starthilfe geben werden“, betont der Koalafachmann.

Tierpfleger Mario Chindemie schlüpft abends in die Rolle der Koala-Mutter

Tierpfleger Mario Chindemi (li.) hier bei der Feier im Jahr 2019, als der Zoo 25 Jahre Koala-Haltung feierte. Foto: Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Tagsüber lebt das kleine Weibchen Eerin bei Mutter Eora im Koalahaus, wird von ihr umher getragen und liebevoll umsorgt. Immer wieder kommen die Pfleger vorbei und füttern. Zum Abend schlüpft dann Mario Chindemi in die Rolle der Koalamutter, bietet immer wieder die spezielle Koalamilch sowie Eukalyptus an und trägt die Kleine in einem selbstgenähten Beutel umher. „Dieser Stoffsack hat schon so vielen Beuteltieren übergangsweise eine Heimat geboten – egal ob Känguru Lizzy oder Wombat Apari, sie sind alle mit ihm groß geworden“, sagt der Tierpfleger und lacht.

Wenn alle schlafen gehen, wird der Mini-Koala bei Mario Chindemi richtig munter, turnt umher und trainiert beim Klettern seine Muskeln. „Dann schaut sie mich mit ihren Kulleraugen an – wie eine Eule“, sagt der Pfleger. Und genau das ist auch der Ursprung ihres Namens: Eerin stammt aus der Sprache der australischen Ureinwohner und bedeutet übersetzte „kleine graue Eule“.

Mittlerweile ist der Minikoala aus dem gröbsten raus, nimmt fleißig an Gewicht zu und wird immer agiler. Schon sehr bald wird sie dauerhaft in der Koalagruppe des Zoos leben. Gemeinsam mit ihrer Mutter Eora und Spielgefährten Tarni, der zeitgleich mit Eerin in Duisburg groß wird.