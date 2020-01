Am Sonntagmorgen musste das SEK nach Duisburg-Hochfeld ausrücken.

SEK-Einsatz wegen Freiheitsberaubung in Duisburg-Hochfeld

Duisburg. Am Sonntagmorgen rückte das Sondereinsatzkommando nach Duisburg-Hochfeld aus, weil dort ein Mann eine andere Person in seiner Gewalt hatte.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SEK-Einsatz wegen Freiheitsberaubung in Duisburg-Hochfeld

Weil ein Mann eine Person in seiner Gewalt hatte, kam es am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr zu einem SEK-Einsatz auf der Gravelottestraße in Duisburg-Hochfeld.

Tatverdächtiger aus Duisburg kooperierte nicht mit der Polizei

Das Sondereinsatzkommando rückte aus aus, weil der 39-jährige Tatverdächtige eine Person in seiner Gewalt hatte und nicht mit der Polizei kooperierte. Beim Polizeieinsatz ging es um Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung und Bedrohung. Der Mann wurde von den SEK-Einsätzen überwältigt. Das Opfer konnte leicht verletzt befreit werden. Der Täter wurde vorläufig festgenommen.

Weitere Informationen folgen in Kürze.