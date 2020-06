Autounfall in Duisburg-Fahrn: Der Golf des 19-Jährigen kam schließlich auf Straßenbahnschienen zum Stehen.

Unfall Sechs Menschen verletzt: Schwerer Unfall in Duisburg-Fahrn

Duisburg. Bei einem Autounfall in Duisburg-Fahrn wurden sechs Menschen verletzt. Der Fahrer eines Golf (19) verhinderte bei dem Unfall schlimmeres.

Sechs Menschen haben sich am Montagabend bei einem Unfall in Duisburg-Fahrn verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah eine 33 Jahre alte Dodge-Fahrerin um 19.45 Uhr beim Linksabbiegen von der Friedrich-Ebert-Straße in die Aldenrader Straße ein entgegenkommendes Auto. Der Dodge Kaliber und der Golf eines 19-Jährigen kollidierten.

Durch die Wucht des Aufpralls driftete der Golf von der Fahrbahn ab. Der Fahrer konnte zwei Fußgängerinnen an einer Ampel gerade noch ausweichen, bevor der Wagen auf den Straßenbahnschienen zum Stehen kam.

Schwerer Autounfall in Duisburg: Auch drei Kinder verletzt

Die 33-Jährige Fahrerin des Dodge erlitt bei dem Unfall einen Schock. Auch ihr Beifahrer (33) und die drei Kinder (acht und fünf Jahre sowie drei Monate alt) verletzten sich. Der Golf-Fahrer klagte nach dem Unfall über Nackenschmerzen.

Duisburger Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Kliniken. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Kreuzung am Montagabend für eine Stunde. Um den Unfallhergang genau zu rekonstruieren, suchen die Verkehrsermittler noch Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter 0203 280 0 entgegen.

