Sechs Einbrüche in Folge: Verzweiflung bei Duisburger Kita

Duisburg-Laar. Eine Duisburger Kita erlebt eine Einbruchserie. Wieder wurden die Räume schwer verwüstet. Warum die Täter bislang kaum zu schnappen sind.

Die Verzweiflung wächst beim Team der Lebenshilfe-Kita Wirbelwind in Laar. Nach zwei Einbruchsserien wird der Kindergarten jetzt von der dritten Serie heimgesucht. „Vorletztes Wochenende sind Unbekannte in die Räume eingedrungen und diesen Sonntag schon wieder. Dabei ist bei uns gar nichts mehr zu holen. Das ist schon der sechste Einbruch in diesem Jahr“, sagt Lebenshilfe-Geschäftsführer Michael Reichelt.

Am ersten September-Wochenende haben die Täter die Alu-Jalousien hochgebogen, eine Tür aufgebrochen, das Büro total verwüstet, Glasscheiben zerstört. „Mitgehen lassen haben sie nur eine Handkasse mit 100 Euro. Der Schaden durch den Vandalismus ist viel schlimmer. Er liegt bei weit über 10.000 Euro“, so Reichelt.

Aus diesem Vorfall hat das Team Konsequenzen gezogen: Abends bleibt nichts mehr von Wert in der Kita, die Mitarbeiterinnen ziehen alle Schubladen auf und öffnen die Schranktüren. Die Jalousien bleiben oben.„Es gibt absolut nichts mehr, was sich zu klauen lohnt“, erklärt der Geschäftsführer.

Am vergangenen Sonntag haben die Täter dann wieder die Tür aufgehebelt, die bislang nur provisorisch repariert worden war. Jetzt hat Reichelt einen Termin mit einem Präventionsexperten der Versicherung vereinbart: „Mal sehen, was dabei rumkommt.“

Schon nach den ersten Vorfällen in der Laarer Kita Weihnachten 2019, bei denen ein Sachschaden von fast 100.000 Euro entstanden war, wurde sicherheitstechnisch aufgerüstet: Es gibt Alarmanlagen, Bewegungsmelder und einen Sicherheitsdienst. „Der Sicherheitsdienst ist auch immer in 10 bis 15 Minuten da, aber da sind die Täter immer schon weg.“

Von Kameras habe die Polizei abgeraten: „Dann ziehen sich die Täter Kapuzen über den Kopf und man sieht auf den Bildern nichts.“ Reichelt selbst ist mit seinem Latein am Ende. „Wir hoffen, dass jemand mal jemanden erkennt, damit wir den Tätern auf die Schliche kommen.“ Die Lebenshilfe hat Zeugen über Facebook aufgerufen, sich zu melden. Dieser Post wurde schon mehr als 20 Mal geteilt.

Die Kita wegen der Vorfälle tageweise schließen musste das Team bisher nicht. Aber die Kosten laufen davon: „Wir müssen der Versicherung natürlich immer einen Eigenanteil zahlen und die Prämie hat sich inzwischen fast verdoppelt.“

