Schwerpunktkontrollen auf zwei Straßen in Duisburg – Details

In Homberg und in Marxloh hat die Polizei Duisburg am Mittwoch kontrolliert.

Duisburg. Polizei und Stadt haben auf zwei Straßen in Duisburg über 100 Fahrzeuge und die Insassen kontrolliert. Was dabei aufgefallen ist.

124 Fahrzeuge und 151 Personen haben die Duisburger Polizei und Mitarbeiter der städtischen Vollstreckungsstelle bei einer Schwerpunktkontrolle am Mittwoch überprüft.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kontrollierten die Einsatzkräfte dabei an der Stockholmer Straße in Marxloh und der Rheindeichstraße in Homberg. Sie nahmen die Fahrerinnen und Fahrer in den Blick, überprüften aber auch, ob die Kennzeichen zum Auto passten oder es Hinweise auf fehlenden Versicherungsschutz gab.

Düsseldorfer war in Duisburg unter Drogeneinfluss unterwegs

Gegen 13 Uhr hielten die Beamten einen 40-Jährigen am Steuer eines Peugeot 208 an. Nachdem ein Arzt dem Mann eine Blutprobe entnommen hatte war klar: Der Düsseldorfer war unter Cannabiseinfluss unterwegs. Kurz darauf fiel ein 44-Jähriger auf, den die Staatsanwaltschaft Köln per Haftbefehl suchte.

Auf der Rheindeichstraße stoppten Beamte zwei Rollerfahrer (19 und 23 Jahre alt). Bei der Überprüfung kam heraus: Die Versicherungskennzeichen am Roller des 23-Jährigen waren für das Fahrzeug ausgegeben. Beim Zweirad des 19-Jährigen besteht der Verdacht, dass es ihm gar nicht gehören könnte.

Die Mitarbeiter der Vollstreckungsstelle der Stadt identifizierten bei der Schwerpunktkontrolle darüber hinaus zwölf Personen, bei denen Forderungen ausstehen.

