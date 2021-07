Schwerpunkt-Impfung im Kaufland-Parkhaus in Ruhrort

Zuletzt fand eine Sonder-Impfaktion in Marxloh statt. Am Donnerstag und Freitag gibt’s Johnson & Johnson bei Kaufland in Ruhrort.

Duisburg. Die Stadt Duisburg will am Donnerstag und Freitag 1000 Dosen Johnson & Johnson in Ruhrort verimpfen. Was Interessierte mitbringen müssen.

Die Stadt Duisburg wird diese Woche wieder eine Sonder-Impfaktion durchführen. Die Impfung findet am Donnerstag, 8. Juli, von 10 bis 18 Uhr und Freitag, 9. Juli, von 14 bis 22 Uhr im Zwischengeschoss des Parkhauses der Firma „Kaufland“ auf der Friedrich-Ebert-Straße 2 in Duisburg-Ruhrort statt.

18 Delta-Fälle in Duisburg-Ruhrort

Für die kostenlosen und freiwilligen Impfungen stehen rund 1.000 Dosen des Einmal-Vakzins der Firma Johnson & Johnson zur Verfügung, das bereits zwei Wochen nachdem es verabreicht wurde, seine volle Wirksamkeit erzielt.

Zuletzt hatte sich die Delta-Variante auch in Duisburg-Ruhrort ausgebreitet. Betroffen war auch die Aletta-Haniel-Gesamtschule. Die Ausbreitung dort ist in mehrerer Hinsicht typisch für das bevorstehende Infektionsgeschehen unter vorrangig Jüngeren. Bis Sonntagabend wurde Delta 31-mal in Duisburger Corona-Proben nachgewiesen, allein 18 dieser Fälle gehen auf das Ruhrorter Cluster zurück.

Die Impfungen in Ruhrort nimmt ein Team, bestehend aus drei Medizinern vor. Impfberechtigt sind alle Duisburgerinnen und Duisburger ab 18 Jahren, die eine Meldeadresse im Stadtgebiet haben. Als Nachweis muss ein gültiges Ausweisdokument vorgelegt werden, aus dem die entsprechende Anschrift hervorgeht. Empfohlen wird zudem die Mitnahme des Impfausweises.

Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

