Schwerer Unfall in Duisburg: Schüler in Baerl angefahren

Schwerer Schulweg-Unfall in Duisburg-Baerl: Ein 14-Jähriger wurde von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Duisburg. Ein Schüler ist an einer Bushaltestelle in Baerl von einem SUV erfasst worden. Der 14-Jährige wurde schwer verletzt. Das soll passiert sein.

Bei einem Schulwegunfall in Duisburg-Baerl ist am Freitagmorgen ein 14-jähriger Junge angefahren und schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, berichtete die Polizei wenige Stunden später.

Der folgenschwere Unfall ereignete sich gegen 6.50 Uhr auf der Rheindeichstraße. Nach Angaben der Polizei war der Schüler an der Haltestelle Zollstraße aus dem Schulbus gestiegen. Demnach „rannte er vor dem Bus quer über die Straße“, so die Pressestelle des Präsidiums. „In diesem Moment erfasste ihn ein Skoda Kodiaq.“ Der 50 Jahre alter Fahrer des SUV habe die Haltestelle in gleicher Fahrtrichtung (Ruhrort) passiert.

Der Schüler wurde durch den Aufprall auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus, wo er stationär behandelt wird.

Der genaue Unfallhergang wird jetzt durch das Verkehrskommissariat 21 ermittelt.

