Schwerer Unfall: Auto verletzt Fußgängerin lebensgefährlich

Duisburg Bei einem schweren Unfall in Duisburg ist eine Frau angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, schwebt sie in Lebensgefahr. Das ist bekannt.

Die Polizei Duisburg ermittelt aktuell nach einem schweren Verkehrsunfall in Duisburg-Großenbaum, bei der eine Frau lebensbedrohlich verletzt wurde. Wie die Behörde mitteilt, war am späten Freitagnachmittag, 29. Dezember, ein 63-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen auf Großenbaumer Allee unterwegs und fuhr in Richtung Altenbrucher Damm.

Gegen 17 Uhr überquerte eine 21-jährige Fußgängerin die Fahrbahn, die nächste Ampel war noch gut 50 Meter entfernt. Das Auto stieß mit der jungen Frau zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Fußgängerin schwer verletzt, und Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Sie schwebt laut Polizei-Leitstelle in Lebensgefahr. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

