Schwarze Rauchwolken gab es am Donnerstagmittag über der Autobahn A 524 zwischen Duisburg und Ratingen. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Feuerwehr Schwarzer Rauch an der Autobahn A 524: Das war der Grund

Duisburg/Ratingen. Auf der Autobahn 524 zwischen Duisburg und Ratingen hat am Donnerstag ein Transporter gebrannt. Die Bergung des ausgebrannten Kfz war aufwendig.

Schwarze Rauchwolken und ein Kran an der A 524: Das waren die Folgen eines Kraftfahrzeugbrands auf der Autobahn in Höhe des Kreuzes Duisburg-Süd am Donnerstagmittag. Laut der zuständigen Feuerwehr Ratingen wurde bei dem Brand niemand verletzt.

Kleintransporter-Brand auf A 524 bei Duisburg: Trotz Feuer niemand verletzt

Laut Augenzeugenberichten kam es am Donnerstag gegen 12.20 zu starker Rauchentwicklung an der A 524 in Fahrtrichtung Krefeld, vor dem Autobahnkreuz Duisburg-Süd. Als die Feuerwehr Ratingen eintraf, stand ein Kleintransporter auf dem Seitenstreifen im Vollbrand. Ein Trupp löschte das Feuer unter Atemschutz.

Der ausgebrannte Transporter musste mit Hilfe eines Krans von der Autobahn geborgen werden. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.

Der ausgebrannte Transporter konnte nur mit einem Kran von der A 524 zwischen Duisburg und Ratingen geborgen werden. Foto: Katja Burgsmüller

