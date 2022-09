Schwarzarbeit: Zoll kontrolliert Firmen in der Taxibranche

Duisburg/Oberhausen/Essen. In Oberhausen, Duisburg und Essen haben Zöllner Firmen in der Taxi- und Mietwagenbranche kontrolliert. Anhaltspunkte für Verstöße gefunden.

50 Kräfte des Hauptzollamts Duisburg waren bereits am vergangenen Wochenende in Duisburg, Essen und Oberhausen im Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in der Taxi- und Mietwagenbranche im Einsatz. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte wurden dabei 137 Personen in 97 Unternehmen überprüft.

Dabei fanden die Zöllner unter anderem in 16 Fällen Anhaltspunkte auf Leistungsmissbrauch. Außerdem stellten die Beamten in 13 Fällen Hinweise auf Beitragsvorenthaltung und -veruntreunung fest. Hinzu kamen in zwölf Fällen Verstöße gegen das Mindestlohngesetz und in drei Fällen illegale Ausländerbeschäftigung und illegaler Aufenthalt.

Die Abteilung Finanzkontrolle Schwarzarbeit überprüfte im Rahmen der Kontrollen auch die Geschäftsunterlagen der Firmen. Die Ermittlungen dauern an.

