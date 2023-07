Zöllner haben in mehreren Städten Hotels und Gaststätten überprüft.

Schwerpunktaktion Schwarzarbeit in Hotels und Kneipen: Betriebe kontrolliert

Duisburg/Essen/Oberhausen/Mülheim/Kleve/Wesel. Unter anderem in Duisburg, Essen, Oberhausen und Mülheim haben Zöllner Hotels und Gaststätten kontrolliert. Dabei ging es um Schwarzarbeit.

Das Duisburger Hauptzollamt hat eine Kontrollaktion koordiniert, bei der Einheiten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit bundesweit Hotels und Gaststätten überprüft haben. Die Einsatzkräfte kontrollierten bei der Schwerpunktaktion am Freitag unter anderem Gewerbebetriebe in Duisburg, Essen, Oberhausen, Mülheim sowie in den Kreisen Kleve und Wesel.

„Ziel der Überprüfungen war insbesondere die Einhaltung von sozialversicherungsrechtlichen Pflichten und des Mindestlohns sowie die Aufdeckung illegaler Beschäftigung, Scheinselbstständigkeit und sogenannten Leistungsbetrug“, teilte die Behörde nun mit.

Die Bilanz: Die Zöllner befragten 100 Personen von 31 Arbeitgebern zu ihrer Tätigkeit. In zwei Fällen leiteten sie Strafverfahren gegen die Arbeitgeber ein. Dort bestand der Verdacht, dass Sozialversicherungsbeiträge nicht gezahlt wurden. In sechs weiteren Fällen wurden die Meldungen zur Sozialversicherung nicht rechtzeitig erstellt.

Hauptzollamt Duisburg muss in neun Fällen noch weiter forschen

An die Kontrollaktionen vor Ort schließen sich nach Zollangaben bei neun Betrieben „umfangreiche Nachprüfungen“ an. Dabei müssen die erhobenen Daten der Arbeitnehmer mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Unternehmen abgeglichen werden und weitere Geschäftsunterlagen geprüft werden. „Somit könnten sich noch weitere Verstöße (Ordnungswidrigkeiten oder Strafverfahren) ergeben“, so das Hauptzollamt.

Zum Hintergrund der Schwerpunktaktion erklärt die Zollbehörde: Man lege bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit besonderes Augenmerk auf die Hotellerie und Gastronomie. Immer wieder würden in diesen personalintensiven Branchen mit stark variierenden Arbeitszeiten und Verstöße in den unterschiedlichsten Manipulations- und Begehungsformen festgestellt.

>>Über das Hauptzollamt Duisburg

Der Bezirk des Hauptzollamts Duisburg umfasst einen großen Zuständigkeitsbereich: Er geht von Essen im Osten bis nach Kleve und Straelen im äußersten Westen.

Zum Hauptzollamt Duisburg gehören die Dienststellen Emmerich, Essen, Ruhrort und Straelen-Autobahn.

