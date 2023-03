Duisburg. Das Hauptzollamt Duisburg hat 2022 im Bezirk 1141 Betriebe kontrolliert. Der Schaden durch Schwarzarbeit wird mit 22,6 Millionen Euro beziffert.

1141 Betriebe hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Duisburger Hauptzollamts im Jahr 2022 kontrolliert. Dabei ermittelten die Mitarbeitenden der Behörde mit Hauptsitz in Ruhrort in ihrem Bezirk eine Schadensumme von 22,6 Millionen Euro.

Die kontrollierten Betriebe stammen nach Angaben des Hauptzollamts „aus den verschiedensten Wirtschaftsbereichen“. Mit den Erkenntnissen aus den Überprüfungen leiteten die Einsatzkräfte 6057 Verfahren ein. Der Anstieg gegenüber dem Jahr 2021 ist mit über 20 Prozent enorm. 4971 Ermittlungsverfahren waren es damals.

Ein großer Schlag gelang den Zöllnerinnen und Zöllnern dabei am 24. Mai des vergangenen Jahres. Unter Federführung der Hauptzollämter Koblenz und Duisburg durchsuchten sie an diesem Tag 22 Objekte in elf Bundesländern. Dabei ging es um den Verdacht, dass ein serbischer Staatsangehöriger über ihm zuzuordnende slowenische, slowakische, polnische und kroatische Firmen ausländische Arbeitnehmer an deutsche Auftraggeber überlässt, obwohl er nicht über die entsprechenden Erlaubnisse verfügte.

Hauptzollamt Duisburg veröffentlicht Zahlen zu Sanktionen

In ihrer Bilanz haben die Verantwortlichen des Hauptzollamts Duisburg auch erste Zahlen zu Sanktionen in abgeschlossenen Verfahren veröffentlicht: Gerichte verhängten demnach insgesamt Freiheitsstrafen von 28,5 Jahren und Geldstrafen von knapp 830.000 Euro. Hinzu kommen Bußgelder von über 830.000 Euro.

Zum Hintergrund der Arbeit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit: Die FKS verfolgt nach eigenen Angaben einen ganzheitlichen Prüfungsansatz. Dies bedeutet: Bei jeder Prüfung kontrollieren die Mitarbeiter unter anderem, ob Arbeitgeber ihre Beschäftigten ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet haben, ob Sozialleistungen zu Unrecht bezogen werden oder wurden, ob Ausländer notwendige Aufenthaltstitel haben und ob die Mindestlöhne eingehalten werden.

Dabei sind auch regionale Schwerpunktprüfungen mit erhöhtem Personaleinsatz ein Instrument.

>>Hauptzollamt Duisburg mit großem Zuständigkeitsbereich

Der Bezirk des Hauptzollamts Duisburg umfasst einen großen Zuständigkeitsbereich: Er geht von Essen im Osten bis nach Kleve und Straelen im äußersten Westen.

Zum Hauptzollamt Duisburg gehören die Dienststellen Emmerich, Essen, Ruhrort und Straelen-Autobahn.

