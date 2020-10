Schutz vor Einbrechern: Polizei Duisburg beantwortet Fragen

Duisburg. Die Polizei Duisburg gibt am Freitag Tipps zum Thema Einbruchsschutz. Die Experten sind telefonisch und über Facebook erreichbar.

Wie kann ich mein Haus oder meine Wohnung vor Einbrechern schützen? Polizei-Experten der technischen Kriminalprävention geben am Freitag Tipps zur Einbruchsicherung.

In den vergangenen Jahren beriet das Team um Walter Hüttemann und Marcus Franken die Menschen an einem Aktionstag immer vor Ort. Einen „Tag der offenen Tür“ in der Informationsstelle am Schwanentor lassen die Auswirkung der Corona-Pandemie aktuell jedoch nicht zu.

Einbrecher scheitern in Duisburg häufig an Türen und Fenstern

Deshalb haben sich die Verantwortlichen bei der Polizei für eine Variante per Telefon und Internet entschieden. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr können unter 0203 280 1500 und über die Facebook-Seite der Polizei-Duisburg https://de-de.facebook.com/Polizei.NRW.DU fragen an die Experten gestellt werden.

Einen Grundsatz nennt Kriminalhauptkommissar Walter Hüttemann bereits im Vorfeld: „Je länger es dauert, ein Schloss oder eine Tür aufzubrechen, desto eher bleibt es bei einem Versuch. Deswegen ist es sinnvoll, sich über einbruchssichere Türen und Fenster zu informieren.“

Ein Beleg: 2019 stieg die Zahl der Wohnungseinbrüche in Duisburg auf 1148 (2018: 1079). Bei knapp der Hälfte aller Taten blieb es jedoch beim Versuch. Die Täter scheiterten an Fenstern und Türen.