Schulen in Duisburg schicken Schüler vorsorglich selbst nach Hause, wenn ein Mitschüler positiv auf Corona getestet wurde. So wollen sie die restliche Klasse schützen. Die offizielle Anordnung einer Quarantäne erfolgt später über das Gesundheitsamt.

Im Sekretariat des Franz-Haniel-Gymnasiums sind seit Wochen schon frühmorgens alle Mitarbeiter da. Sie haben alle Sitzpläne aller Klassen und Kurse vorliegen und können schnell reagieren, wenn Eltern anrufen und von einem positiven Test berichten. „Wir schicken die Sitznachbarn des betroffenen Kindes dann sofort nach Hause“, sagt Schulleiter Norbert Thummes. Er will, dass es schnell geht und dass Kontakte zu potenziell Infizierten soweit wie möglich vermieden werden.

Schulleiter informieren die Eltern schneller über Coronafälle als das Gesundheitsamt

Auch Eltern anderer Duisburger Schulen berichten, dass die Nachricht der Schulleiter oft früher ankommt als die offizielle Quarantäne-Anordnung, insbesondere an Wochenenden. An einer Grundschule im Duisburger Süden informierte die Schulleitung samstags, am Sonntag folgte eine offizielle Mail des Gesundheitsamtes, in der ausführlich die Regeln der häuslichen Quarantäne dargelegt und ein Test empfohlen wird. Die Kinder der Klasse dürfen demnach unabhängig vom Ergebnis eines Tests bis zum 16. November das Haus nicht verlassen.

Gabi Priem, Pressesprecherin der Stadt Duisburg, bestätigt, dass Schulen „sehr schnell auf Mitteilungen von Angehörigen reagieren und zum Beispiel Sitznachbarn von positiv Getesteten eigenständig nach Hause schicken“. Das liege unter anderem daran, dass betroffene Personen ihren Befund per Online-Abfrage oft einige Stunden früher bekämen als das Gesundheitsamt selbst.

Stadt nennt das Verfahren „unschädlich“

Das Verfahren sei im Grunde „unschädlich“. Problematisch werde es, wenn Schüler nach Hause geschickt werden, die gar nicht von einer Quarantäne betroffen sind, sagt Priem. Nicht immer werde richtig zwischen den Maßnahmen für Kontaktpersonen und die infizierte Person unterschieden und entsprechend gehandelt.

[Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Duisburg lesen Sie jeden Abend im Duisburg-Newsletter. Jetzt hier kostenlos für den Newsletter anmelden.]

Offiziell könne nur das Gesundheitsamt Menschen in Quarantäne schicken. Und das tue es nach Überprüfung des Sachverhaltes und aufgrund verlässlicher Angaben durch Laborbefunde, betont Priem.