1958 wurde die Schule für Kinder und Jugendliche mit Sehschädigung in Duisburg gegründet. Nach den Gründerjahren unter Federführung der Stadt Duisburg wechselte die Schule 1972 in die Obhut des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR). Aktuell gibt es an der Johanniterschule insgesamt 105 Schüler, 20 von ihnen sind blind.

Weitere Informationen gibt es online auf www.johanniterschule-duisburg.lvr.de.