Schüsse im Rotlichtviertel: Polizei Duisburg sucht mit Foto

Duisburg. Nach den Schüssen in einem Bordell Anfang Mai sucht die Polizei Duisburg jetzt mit Fotos nach dem Tatverdächtigen. Alle Infos zur Fahndung.

Nach den Schüssen in einem Duisburger Bordell Anfang Mai fahndet die Polizei mit Fotos nach dem Tatverdächtigen.

Offenbar hat der aus Albanien stammende Mann mit seinem Smartphone Bilder von sich selbst gemacht und diese dann versendet.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Tat ereignete sich in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai. Gegen kurz nach zwei Uhr war es in einem Bordell an der Julius-Weber-Straße zu einer Schießerei zwischen zwei bislang nicht namentlich bekannten Männern und dem Eigentümer (44) des Etablissements gekommen. Im Verlaufe des Streits zog einer der Männer plötzlich eine Pistole und schoss dem 44-Jährigen in den Oberschenkel.

Die Polizei Duisburg sucht diesen Mann. Foto: Polizei

Die Kripo fragt anhand der jetzt veröffentlichten Fotos: Wer kann Angaben zu dem unbekannten Täter machen? Wer weiß, wo diese Person sich in der Zeit vor der Tat aufgehalten hat oder heute aufhält? Wer kennt Kontaktpersonen des Gesuchten?

Hinweise nimmt die Mordkommission unter der Rufnummer 0203 28 00 entgegen.

Der Gesuchte hat Selfies von seinem Smartphone versendet. Foto: Polizei

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg