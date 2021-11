Schüsse im Rotlichtviertel: Polizei Duisburg prüft Hinweise

Duisburg. Die Polizei hat neue Hinweise zu der Schießerei im Duisburger Rotlichtviertel erhalten. Foto von mutmaßlichem Schützen veröffentlicht.

Nach der Schießerei im Duisburger Rotlichtviertel am Dienstagabend sucht die Polizei weiter nach dem mutmaßlichen Schützen (wir berichteten).

„Wir haben Hinweise auf den Mann bekommen. Diese werden nun geprüft“, erklärte Polizeisprecherin Caroline Schlachzig am Montag auf Nachfrage. Eine Festnahme habe es noch nicht gegeben.

Schießerei in Duisburger Rotlichtviertel: Befragungen in Bordellen

Seit rund einer Woche laufen bei der Kripo die Ermittlungen: Gegen 21.15 Uhr am Dienstagabend (16. November) waren an der Ecke Vulkanstraße/Charlottenstraße zwei Männer in einen Streit geraten. Etwa in Höhe des Hauses Nummer elf fielen kurz darauf Schüsse. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei drückte einer der Kontrahenten mehrfach ab.

Laut Zeugenaussagen wurde der andere Mann dabei an der Schulter verletzt. Anschließend flüchteten beide Männer unerkannt. Auch ein unbeteiligter 36-Jähriger erlitt bei der Schießerei Verletzungen. Lebensgefahr bestand jedoch laut Polizei nicht.

In der vergangenen Woche befragten die Ermittler Zeuginnen und Zeugen in verschiedenen Bordellen. Am Samstag veröffentlichte die Polizei dann ein Bild aus einer Überwachungskamera. Es soll den mutmaßlichen Schützen zeigen.

Die Polizei Duisburg sucht nach diesem Mann. Foto: Polizei Duisburg

Hinweise zu dem etwa 25 Jahre alten Mann nimmt eine eingerichtete Mordkommission unter 0203 280 0 entgegen.

