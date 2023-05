Schüsse im Rotlichtviertel: Mann in Duisburg verletzt

Schüsse im Rotlichtviertel: Am Dienstagmorgen wurden noch Spuren in Duisburg gesichert.

Duisburg. In der Nacht zu Dienstag hat es Schüsse an der Julius-Weber-Straße in Duisburg gegeben. Was die Polizei bislang zu den Hintergründen sagt.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es gegen 2.13 Uhr an der Julius-Weber-Straße zu einer Schießerei gekommen. Dabei wurde ein Mann am Bein getroffen, wie die Polizei gegenüber unserer Redaktion bestätigte. Aktuell sichern die Beamten vor Ort Spuren.

Die Julius-Weber-Straße liegt unweit der Vulkanstraße im Rotlicht-Milieu. In der Vergangenheit gab es in diesem Bereich beispielsweise Auseinandersetzungen unter Rockern und Clans. „Zu den Hintergründen können wir aktuell noch nichts sagen“, erklärt Polizeisprecherin Jacqueline Wardenski.

„Das ist hier mittlerweile Klein-Chicago“, beschreibt einer, der regelmäßig dort vor Ort ist und miterlebt, wie sich das Viertel in den vergangenen Jahren verändert hat.

Die verletzte Person befindet sich derzeit im Krankenhaus.

