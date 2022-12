In Duisburg sind an zwei Straßenbahnen Scheiben beschädigt worden. Die Polizei ermittelt.

Polizei Schüsse auf Straßenbahnen in Duisburg? Zeugen gesucht

Duisburg. Zwei Kaputte Scheiben an Straßenbahnen in Duisburg stellen die Polizei vor ein Rätsel. Hat es Schüsse auf die Linien U 79 und 901 gegeben?

Zwei kaputte Scheiben an Straßenbahnen stellen die Polizei in Duisburg vor ein Rätsel. Zu Schaden gekommen sind die Fenster einer Bahn der Linie der U 79 sowie der 901 in der Nacht zu Mittwoch.

Gegen 0.30 Uhr hat ein Fahrgast der Linie U 79 an der Haltestelle Kremerstraße der Fahrerin gemeldet, dass Unbekannte auf eine Scheibe „geschossen“ haben sollen. Es habe einen lauten Knall gegeben und nun sei das Fenster kaputt. Die Fahrerin fuhr umgehend zurück zum Betriebsgelände, informiert die Polizei.

Löcher in der Scheibe: Eine zweite Bahn in Duisburg ist betroffen

In der Halle der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) stand bereits seit 0.10 Uhr eine Straßenbahn der Linie 901, die ebenfalls Löcher in der Seitenscheibe hat. Doch in beiden Fällen konnten weder Projektile noch Wurfgeschosse wie Steine im Inneren der Waggons gefunden werden.

Nach ersten Erkenntnissen waren beide Bahnen etwa im Zeitraum von Mitternacht bis 0.30 Uhr an den Hochfelder Haltestellen Karl-Jarres-Straße/Kremerstraße unterwegs. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sollen sich beim Kriminalkommissariat 36 unter 0203 2800 melden.

