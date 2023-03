In einem Waldstück am Driesenbusch in Duisburg soll der Mann die Schülerin angegriffen haben.

Polizei-Einsatz Schülerin in Waldstück bedrängt: Was bislang bekannt ist

Duisburg. In einem Waldstück im Duisburger Norden soll ein Mann eine Schülerin (12) bedrängt und geschlagen haben. Die Schulleitung informiert die Eltern.

Die Duisburger Kriminalpolizei ermittelt im Duisburger Norden: Denn die Beamten wurden am Mittwochmorgen zur Gesamtschule Walsum gerufen. Dort hatte eine Zwölfjährigen von einem Angriff auf dem Schulweg berichtet. Sie vertraute sich ihrer Klassenlehrerin an, die dann die Einsatzkräfte informierte. Am Nachmittag wendete die Schule sich mit einem Brief an die Eltern.

Die Schülerin berichtete den Polizisten: Ein Mann sei ihr von der Dr. Wilhelm-Roelen-Straße bis in ein angrenzendes Waldstück im Bereich Am Driesenbusch gefolgt. Dann habe der Unbekannte ihr mehrfach an den Pullover gepackt, sie im Bauchbereich angefasst.

Als sie ihn weggestoßen habe, soll der Mann sie geschlagen haben. Erst dann habe sie sich losreißen und wegrennen können, schilderte das Mädchen.

Den Mann beschreibt sie als etwa 40 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß. Getragen habe er zum Tatzeitpunkt schwarze Kleidung und eine schwarz/graue FFP2-Maske. Seine Haare seien nach hinten gekämmt gewesen.

Mädchen auf Schulweg in Duisburg bedrängt: Schulleitung schreibt an Eltern

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Verdächtigen ein, bislang ohne Erfolg. Die Ermittler sicherten Spuren an der Kleidung des Mädchens. Videoaufnahmen aus dem Bereich werden nun ausgewertet. Parallel dazu bittet das Kriminalkommissariat 15 mögliche Zeugen um Hinweise. Informationen nehmen die Kripo-Beamten unter 0203 280 0 entgegen.

Die Schulleitung wendete sich noch am Mittwochnachmittag mit einem Schreiben an die Eltern und Erziehungsberechtigten. Darin macht sie darauf aufmerksam, dass die Kinder „möglichst zu zweit oder in kleineren Gruppen gemeinsam zur Schule laufen“ sollten und alle Augen und Ohren offen halten sollen.

