Unfall Schülerin (16) prallt in Duisburg mit Straßenbahn zusammen

Eine Schülerin hat am Freitagmorgen in Duisburg-Vierlinden eine Straßenbahn übersehen. Die 16-Jährige kam glücklicherweise mit einem Schreck und einer Verletzung am Arm davon.

Laut Polizei hatte die Schülerin um 8.50 Uhr an der Haltestelle Watereck die anfahrende Bahn offenbar nicht bemerkt und die Schienen trotz roter Ampel und heruntergelassener Schranken überquert.

Zusammenstoß mit Bahn: Rettungswagen bringt junge Duisburgerin ins Krankenhaus

Die 16-Jährige prallte mit der Bahn zusammen, zog sich dabei eine leichte Verletzung am Arm zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

