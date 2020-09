Schottisches Festival mit Beethoven und Haydn in Duisburg

Duisburg. Das Trio van Beethoven spielt Volkslieder in Bearbeitungen von Beethoven und Haydn beim Kammerkonzert in der Mercatorhalle – und Geisterhaftes.

Die große Beethoven-Feier mit einem ganzen Wochenende, das die Duisburger Philharmoniker dem Bonner Komponisten gewidmet war, musste im Juni leider ausfallen. Ein kleine Huldigung gab es am Sonntag beim Kammerkonzert in der Mercatorhalle. Das Trio van Beethoven widmete sich den Volkslied-Bearbeitung des Komponisten.

Zwar hat Ludwig van Beethoven nie das kontinentale Festland verlassen, doch seine Bearbeitungen schottischer, irischer und walisischer Volkslieder gehörten zu seinen größten Verkaufsschlagern. Diese Folksongs der Wiener Klassik konnten nämlich auch von begabten Laien in ihren hausmusikalischen Zirkeln gespielt werden. Kombiniert wird der kleine Liederzyklus mit Joseph Haydns schottischen Volksliedern und zwei Klaviertrios beider Komponisten.

Im „Geistertrio“ gelingen beim Duisburger Konzert besonders die Tremoli

Eröffnet wird der Abend mit Haydns Klaviertrio C-Dur, bei dem die leuchtende Tonart aus jeder Note strahlt. Optimistisch und leichtfüßig schwingen die Melodien zwischen Geige und Klavier hin und her. Verena Stourzh und Clemens Zeilinger wechseln sich gekonnt in der Melodiestimme und der Begleitung ab, während Franz Ortner am Cello dezent grundiert.

Dramatischer und kontrastreicher geht es dann in Beethovens Trio in D-Dur, dem „Geistertrio“ zu. Beethovens Musik ist reicher an Nuancen als die Haydns und zudem sowohl harmonisch als auch technisch anspruchsvoller. Besonders effektvoll gelingt dem Trio der Mittelsatz mit seinen geisterhaften Tremoli, der dem Werk zu seinem Beinamen verhalf.

Die ganz anderen Seiten von Beethoven und Haydn

Haydns und Beethovens Volksliedbearbeitungen kommen im normalen Konzertbetrieb meist zu kurz, denn sie zeigen die Komponisten von einer ganz anderen Seite, nämlich als Arrangeur bereits vorhandener Volksliedmelodien für Gesang und Klaviertrio. Ein besonderes Manko war damals, dass Beethoven zwar die Melodien, aber keine Texte vorlagen, der Komponist seine Begleitungen also schrieb, ohne zu wissen, worum es in dem Lied ging.

Die Duisburger Aufführung lebt besonders von der Vortragskunst der Sopranistin Lorna Anderson und des Tenors Jamie MacDougall. Die machen aus den Liedern erst gar keine große Oper, sondern gestalteten sie aus ihrem unbeschwerten, tänzerischen und erzählerischen Duktus. Stimmungsvoll und treffsicher musiziert das Trio van Beethoven die Begleitung, in der der Komponist immer wieder hübsche Akzente setzt und den Musikern solistische Auftritte in den Zwischenspielen ermöglicht.

Gute Laune und fast familiäre Atmosphäre in der Mercatorhalle

Anderson und MacDougall halten dabei löblicher Weise immer eine Distanz zum Text, erzählen die Geschichten nur und gehen nicht mit Haut und Haar in den Figuren und ihren Erlebnissen auf. Dass die beiden Interpreten jedes Lied anmoderieren und erklären ist zwar überflüssig, doch die Sopranistin und Tenor treffen damit den Nerv des Publikums und kommen mit ihrem Humor gut an. Das Publikum ist zwar im Parkett mit den nötigen Abständen platziert, aber für Coronaverhältnisse ist der Saal gut besucht.

Die Moderationen sorgen fast für eine familiäre Atmosphäre zwischen Sängern und Publikum. So berichtet Lorna Anderson, dass sie vor einiger Zeit von England zurück in ihre schottische Heimat gezogen ist und jetzt in einer Region lebt, die intensiv vom Nationaldichter Robert Burns besungen wurde. Und Jamie MacDougall ergänzt: „In Schottland tragen die Männer Rock, und die Frauen haben die Hosen an. Deshalb fangen die Männer an zu trinken!“

Nach dem ebenfalls gut gelaunten Zyklus schottischer Volkslieder in der Bearbeitung von Joseph Haydn gibt es großen Beifall vom Duisburger Publikum. Und als Dank drei weitere Lieder von den britischen Inseln als Zugabe.

