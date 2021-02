Schon zum neunten Mal: Duisburger ohne Führerschein erwischt

In Duisburg-Neudorf hat die Polizei einen 45-Jährigen angehalten.

Duisburg. Die Polizei Duisburg hat in Neudorf einen notorischen Verkehrssünder angehalten. Er wurde bereits zum neunten Mal ohne Fahrerlaubnis gestoppt.

Zum insgesamt neunten Mal hat die Polizei Duisburg am Dienstagabend in Neudorf einen 45-Jährigen ohne Führerschein am Steuer erwischt.

Der Opel-Fahrer wurde um 20.50 Uhr am Sternbuschweg im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Dabei fiel den Einsatzkräften auf, dass der Mann bereits acht Mal ohne gültige Fahrerlaubnis angehalten worden war.

Das Gericht hatte den notorischen Verkehrssünde bereits zu einer Haftstrafe verurteilt.

Polizei Duisburg lässt Auto abschleppen

Die Polizisten ließen das Auto abschleppen. Gegen die Halterin des Wagens erstatteten sie eine zusätzliche Anzeige wegen des Anordnens oder Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

