Überfall Schon wieder! Shell-Tankstelle in Duisburg erneut überfallen

Duisburg. Schon wieder haben Unbekannte eine Shell-Tankstelle in Duisburg-Meiderich überfallen. Die Kripo fahndet mit einer Beschreibung nach den Tätern.

Zwei Unbekannte haben am Mittwochabend die Shell-Tankstelle an der Biesenstraße in Duisburg-Meiderich überfallen.

Gegen 20 Uhr stürmten die beiden maskierten Täter in die Tankstelle, bedrohten eine 47 Jahre alte Mitarbeiterin mit einem Messer und forderten Geld. Mit ihrer Beute und in Begleitung eines weiteren Mannes flohen die Räuber dann in Richtung Augustastraße.

Duisburger Kripo fahndet nach Tankstellen-Räubern

Die Kripo fahndet nun nach ihnen. Die beiden Männer sollen laut Beschreibung circa 18 bis 25 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Sie werden als „schlank“ beschrieben und trugen dunkle Kapuzenpullover. Ihre Gesichter hatten sie mit Tüchern bedeckt.

Zeugenhinweise zu den Unbekannten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter 0203 280 0 entgegen.

Die Tankstelle an der Nebenstraße wurde bereits mehrfach das Ziel von Überfällen, zuletzt Anfang Oktober.

