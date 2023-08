Schon wieder: Geldautomaten-Sprengung im Duisburger Norden

Globus ist seit Sommer 2022 Mieter im Mercator Center Duisburg an der Berliner Straße in Obermeiderich.

Duisburg. Die Polizei bestätigt am Donnerstagmorgen: Erneut haben Kriminelle einen Geldautomaten im Duisburger Norden gesprengt. Was bislang bekannt ist.

Sechs Tage nach der Sprengung eines Geldautomaten der Sparkasse in Duisburg-Beeck haben Kriminelle erneut versucht, einen Bankautomaten im Duisburger Norden zu sprengen: Die Polizei Essen bestätigt Informationen unserer Redaktion, wonach am frühen Donnerstagmorgen im Mercator Center an der Berliner Straße in Obermeiderich eine Detonation ausgelöst wurde.

Eine Sprecherin sagte, aus dem Einkaufscenter, in dem auch Globus Mieter ist, sei eine Geldautomaten-Sprengung um kurz nach 4.30 Uhr gemeldet worden. Nähere Informationen konnte die Pressestelle des Essener Präsidiums bislang noch nicht machen. So ist zum Beispiel noch nicht öffentlich bekannt, ob die Sprengung erfolgreich war und ob die Täter flüchten konnten.

Hinweis der Redaktion: Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald neue Informationen vorliegen.

Die Zuständigkeit für Geldautomaten-Sprengungen in Duisburg liegt nach einem Erlass neuerdings bei der Polizei Essen. Grund dafür ist die Kriminalhauptstellenverordnung (KhSt-VO NRW). In dieser ist festgelegt, welche besonders schweren Straftaten nicht von der eigentlich örtlich zuständigen Polizeibehörde, sondern von der übergeordneten Kriminalhauptstelle bearbeitet werden.

Automaten-Sprengungen in Duisburg:

Mit dem aktuellen Fall hat das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) seit Januar 2017 insgesamt 30 Sprengungen von Geldautomaten in Duisburg registriert. Die Statistik zeigt folgende Fallzahlen:

2017 – acht Sprengungen

2018 – eine Sprengung

2019 – keine Sprengung

2020 – sieben Sprengungen

2021 – vier Sprengungen

2022 – sechs Sprengungen

2023 – bislang vier Sprengungen

