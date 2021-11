Schon wieder Einbruch in Duisburger Kita: Tätersuche läuft

Unbekannte sind in Duisburg-Hochheide in eine Kita eingestiegen. (Symbolbild)

Duisburg. Zum zweiten Mal innerhalb von einer Woche ist in Duisburg in eine Kita eingebrochen worden. Diesmal traf es eine Einrichtung in Hochheide.

Zum zweiten Mal innerhalb von einer Woche ist in Duisburg in eine Kita eingebrochen worden. Am frühen Donnerstagmorgen schlugen Einbrecher in der Kita an der Franzstraße in Hochheide zu.

Die Täter hebelten ein Fenster auf, öffneten Schränke im Personal- und Gruppenraum und flüchteten. Mitarbeiter der Kindertageseinrichtung überprüfen nun, ob etwas gestohlen wurde.

Einbruch in Kita in Duisburg-Hochheide: Polizei ermittelt

Zeugen wollen laut Polizei gegen 6 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kita gemacht haben. Weitere Hinweise zu Fahrzeugen und Personen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter 0203 280 0 entgegen.

Bereits am langen Wochenende waren Unbekannte in Neumühl in eine Kita eingestiegen.

