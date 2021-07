Polizisten nahmen den 32-Jährigen in Duisburg-Neudorf fest.

Festnahme Schon wieder: Dieb schlägt bei Autos in Duisburg-Neudorf zu

Duisburg. Zivilpolizisten haben einen Dieb in Duisburg-Neudorf ertappt. Der 32-Jährige ist Wiederholungstäter und soll nun schnell vor Gericht kommen.

Zivilpolizisten haben in der Nacht zu Mittwoch in Duisburg-Neudorf einen Dieb auf frischer Tat ertappt. Bemerkenswert: Keine 30 Stunden zuvor war er bereits schon einmal von der Polizei aufgegriffen worden.

Den Beamten in Zivil fiel der 32-Jährige gegen 3.30 Uhr an der Lotharstraße auf, weil er dort an mehreren Autotüren rüttelte. Aus einem unverschlossenen Subaru griff er sich Bargeld. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann fest, brachten ihn auf die Wache.

32-Jähriger soll in Duisburg schnell vor Gericht kommen

Dort stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Dieb bereits am Montagabend bei einer Diebestour im Dellviertel (wir berichteten) gestellt worden war.

Er soll nun nach Polizeiangaben in einem beschleunigten Verfahren vor Gericht kommen.

