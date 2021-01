Schokoladen-Dieb in roter Adidas-Hose flieht aus Supermarkt

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend in Duisburg versucht, große Mengen Schokolade aus einem Supermarkt zu stehlen. (Symbolbild)

Duisburg. Ein Supermarkt-Mitarbeiter hat in Duisburg einen Dieb gestoppt. Nach einem Gerangel flüchtete er und ließ dabei 18 Tafeln Schokolade fallen.

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend in Duisburg versucht, große Mengen Schokolade aus einem Supermarkt zu stehlen. Die Freude an der süßen Beute währte für den Mann nicht lange.

Zu seiner bittersüßen Überraschung hatte ein Mitarbeiter des Supermarktes beobachtet, wie der Unbekannte Waren in seinen Rucksack verstaute. Ohne zu bezahlen, wollte er daraufhin das Geschäft an der Max-Peters-Straße in Kaßlerfeld verlassen. Der 33-Jährige sprach ihn daraufhin an. Es kam zu einem Gerangel.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Schokoladen-Dieb lässt Beute fallen: Zeugen gesucht

Der Unbekannte konnte sich losreißen und rannte über den Parkplatz in Richtung der Straße "Auf der Höhe". Dabei verlor er 18 Tafeln Schokolade. Zeugen beschreiben den Dieb wie folgt: Er ist zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und trug eine rote Adidas Hose, eine braune Wollmütze, eine dunkelgrüne Daunenweste und einen schwarzen Nike-Rucksack.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

[Weitere Nachrichten aus Duisburg lesen Sie hier.]