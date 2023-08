Am neuen Zentrum für Ästhetische Medizin der Helios St. Johannes Klinik in Duisburg werden unter anderem Botox-Behandlungen angeboten. (Symbolbild)

Medizin Schönheits-OPs und Botox-Behandlungen an Duisburger Klinik

Duisburg. Schönheits-OPs liegen im Trend: Im neuen Zentrum für Ästhetische Medizin einer Duisburger Klinik gibt es ab sofort verschiedene Behandlungen.

Die Nachfrage nach ästhetischen Eingriffen an Gesicht, Bauch oder Brust ist ungebrochen hoch. Darauf reagiert die Helios St. Johannes Klinik in Duisburg-Hamborn, wo Patienten mit dem Wunsch nach optischer Veränderung nun von einem neuen Zentrum für Ästhetische Medizin profitieren sollen. Ab sofort biete ein interdisziplinäres Team dort zahlreiche invasive und nicht-invasive Verfahren der Schönheitsmedizin an, teilt die Klinik mit, von Gesichtsbehandlungen über Nasenkorrekturen bis hin zu Fettabsaugungen.

Die federführende Rolle übernehmen dabei die Abteilungen für Plastische Chirurgie und die der Dermatologie, aus denen die meisten ästhetischen Verfahren stammen. „Alle Beteiligten verfügen über langjährige Erfahrung und können in ihrer Arbeit zudem auf die Strukturen eines Maximalversorgers in neuen Räumlichkeiten zurückgreifen“, heißt es in der Mitteilung. Das bedeute unter anderem Operationssäle mit modernster Technik und qualifiziertem Personal.

„Ganzheitliche Betrachtung“ in der Helios St. Johannes Klinik

Darüber hinaus sei auch die langfristige Nachsorge der Patienten durch die Anbindung an die entsprechenden Fachabteilungen gewährleistet. „So können wir medizinische Sicherheit und Ästhetik sinnvoll verbinden. Unsere umfassende Infrastruktur bietet zudem zahlreiche Möglichkeiten der ästhetisch-medizinischen Versorgung am ganzen Körper“, sagt die dermatologische Oberärztin Dr. Valentina Müller.

Das konkrete Angebot umfasst unter anderem medizinische Peelings, Lasertherapien, Botox- und Fillerbehandlungen, Fettabsaugung und operative Korrekturen. Zum Start werden zunächst minimal-invasive Eingriffe im Gesichtsbereich angeboten. Im weiteren Verlauf soll das gesamte Spektrum der Schönheitschirurgie zur Verfügung stehen.

Die federführende Rolle im neuen Zentrum für Ästhetische Medizin der Helios St. Johannes Klinik in Duisburg übernehmen die Abteilungen für Plastische Chirurgie und die der Dermatologie. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Die Idee für das neue Zentrum sei bei Valentina Müller gemeinsam mit ihrem plastisch-chirurgischen Kollegen Dr. Alexis Kauth entstanden; die langjährige Zusammenarbeit der beiden bilde das Fundament der übergreifenden Kollaboration. Beide legten bei ihrer Arbeit großen Wert auf eine ganzheitliche Betrachtung der Patienten.

Terminanfragen werden unter 0203 54 63 15 55 oder aesthetik.duisburg@helios-gesundheit.de entgegengenommen. Weitere Informationen: www.helios-gesundheit.de/kliniken/duisburg/unser-angebot/unsere-fachbereiche/aesthetische-medizin

